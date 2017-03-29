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Московский листок

Суд Москвы отправил под арест боле 60 участников протеста против коррупции

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 1

Суд Москвы отправил под арест боле 60 участников протеста против коррупции

Тверской суд Москвы отправил под административный арест более 60 задержанных на несогласованной акции протеста против коррупции в центре столицы 26 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

"Вчера в течение дня 55 материалов были рассмотрены, по итогам рассмотрения трем гражданам назначено административное наказание в виде штрафа, 40 - административный арест на различные сроки, предусмотренные санкцией статьи. Еще по 20 материалам назначены судебные заседания", - сообщила Дзюрко, отметив, что в суд поступили еще 28 материалов, часть из которых будет рассмотрено в среду.

Накануне в суд поступили 75 материалов по событиям 26 марта, согласно которым был составлен 21 протокол об административных правонарушениях по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания митинга, шествия или пикетирования) и 54 протокола по ст. 19.3 КоАП РФ (сопротивление законным требованиям сотрудников полиции).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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в стране культ личности
помню все написал 29.03.2017 18:03
в стране откровенный культ личности похуже чем в хрущевские и брежневские времена
и 37 год !!! УЖОС!
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