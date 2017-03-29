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Московский листок

Ну вот вам и мундиаль, перцы!

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 2

футбол мундиаль чм-2018
Ну вот вам и мундиаль, перцы!

Германия может объявить бойкот чемпионату мира по футболу 2018 года. С подобной инициативой выступили немецкие депутаты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира. Неблагоприятная ситуация с общей безопасностью и соблюдением прав человека может привести к тому, что многие футбольные болельщики предпочтут не ехать в Россию на турнир», — заявил зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэль Фукс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС Михаэля Фукса о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России «второй ласточкой» после выпуска фильма телеканала BBC о российских фанатах.

«Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты этой «информационной карусели». Не переключайтесь», — написала Захарова в Facebook.

Она подчеркнула, что предложение Фукса не может быть связано с «общей безопасностью и соблюдением прав человека» в России, иначе бы Берлин отказался от участия в Евровидении на Украине, «где в регионах идёт братоубийственная война, в городах убивают граждан как украинских, так и иностранных граждан».

- Маша, а с правами человека в России что, все в полном порядке? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Конечно, когда тебя возят на персональном авто, а в кармане у тебя удостоверение большого начальника, с твоими правами все более-менее. И то не всегда... А вот простым гражданам этих самых прав вообще практически не полагается. Причем не только в смысле получить по физиономии от первого встречного сержанта полиции. Но и с имущественными правами, даже с правом на жилище, и то не слава богу. У нас, Маша, в стране два народа живет. У одного еще есть права человека, а у другого даже права собаки, и то за счастье...

- Но я не про права, если честно, - продолжил Анатолий Баранов. - Я про футбол. Когда еще Максим Калашников писал и говорил, что от мундиаля этого надо было поскорей отказываться? Мол, денег нет, и все тут. Помним же как с Афганистаном было? Все к олимпиаде построили, денег потратили уйму, а мировая общественность раз - и нафиг нас послала. Хотя афганистанов таких и до того, и после было - не сосчитаешь. И оснований вести войска в Афган у Брежнева было куда больше, чем у Джорджа Буша-младшего - все ж Амин друга Леонида Ильича Тараки убил, Ильич, говорят, даже плакал. Да и торчат там американцы в полтора раза дольше, чем шурави. И ничего, никакого международного возмущения. Так что не надо искать в попе мозг, то есть, простите, формальных причин для санкций. Чемпионат мира, скорее всего, начнут бойкотировать ближе к выборам Путина, и надо сказать, тоже оснований будет предостаточно. А нахрена нам вообще этот мундиаль, если наша сборная все равно играть не может? Что было не отказаться от этого позорища, когда и предлог был вполне благовидный. Мол деньги нужны для крымских пенсионеров, извините. Пусть бы Украина проводила, вместе с Евровидением - им то теперь крымчанам не платить... А вместо этого будем надрывать пупок, строить никому не нужные стадионы. В Ростове-на-Дону, например, стадион строится на левом берегу Дона, а весь город - на правом. А метро там нет - денег нет на метро, а на стадион, который строят турки, есть. И к окончанию строительства нам объявят, мол, извините, зря старались! Понятно, Маша Захарова и в Москве-то на метро вряд ли ездит, но она ведь и на футбол, как я понимаю, тоже не ходок. Зато так ей за мундиаль обидно, ну просто сил нет. Вот бы так кто за метро в Ростове старался...



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Всего комментариев к статье: 2
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а сколько денег было украдено и освоено на стройках
kerg написал 29.03.2017 18:02
а тепер даже то, что не растащили уйдет коту под хвост, как это было с Сочи...
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чОбанову Муфлон Архарычу
доктор жЫдоведоФФДальССкий!\ написал 29.03.2017 17:56
Респект!
А, вот, с этой инфой и твоим раССкладом в статье = согласен полностью!
Ранее говорил об этом, тоже ...
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