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Московский листок

Коллектив Исаакия попросил Путина остановить передачу собора РПЦ

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 1

Коллектив Исаакия попросил Путина остановить передачу собора РПЦ

Коллектив музея-памятника Исаакиевского собора обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил приостановить передачу здания Русской православной церкви и приостановить действие закона о передаче имущества религиозным организациям.

"Из средств массовой информации нам известно, что Правительство Санкт-Петербурга, без согласования с Вами, готовит «праздничную» передачу Собора РПЦ в ускоренном порядке к 16 апреля 2017 года. Формально оно вправе самостоятельно принимать такое решение, но в данном случае вопрос стоит не о городском, а общенародном достоянии! Все эти действия производятся с грубейшими нарушениями норм действующего законодательства! Обращаемся к Вам не только как к Гаранту Закона, но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри! В сложившейся ситуации с Исаакиевским собором, связанной с неоднозначностью трактований закона № 327-ФЗ от 2010 г., просим Вас приостановить его действие до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в обращении, опубликованом на сайте музея в среду.

Авторы письма подчеркивают, что в случае передачи здания РПЦ, расходы на сохранение и реставрацию Собора лягут на плечи налогоплательщиков – жителей Санкт-Петербурга, так как город останется его собственником.

Отмечается, что под обращением подписались все 322 сотрудника Музея.

Напомним, накануне избирательная комиссия Петербурга единогласно одобрила ходатайство о проведение референдума, который определит будущую принадлежность Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спас на Крови.

Отмечается, что в инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов Законодательного собрания от "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста", представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

Между тем, в "Единой России" заявили о невозможности подобного референдума. По словам главы фракции в Законодательном собрании Петербурга Александра Тетердинко, вопрос о передачи собора РПЦ урегулирован законодательством.

"Инициаторы референдума фактически пытаются вынести на обсуждение вопрос об исполнении либо неисполнении прямых предписаний федерального закона. Подобный вопрос на референдум субъекта РФ вынесен быть не может. Проведение подобного референдума невозможно", - сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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да чего уж там
biryy написал 29.03.2017 18:53
"Единая Россия" должна срузу заявить, что проведение любого референдума в России НЕВОЗМОЖНО.
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