Приставы арестовали счета "Комитета по предотвращению пыток"

Федеральная служба судебных приставов арестовала счета Комитета по предотвращению пыток из-за невыплаты штрафа, наложенного Минюстом, и отказа войти в реестр иностранных агентов, передает Интерфакс со ссылкой на главу организации Игоря Каляпина.

По его словам, организация еще в прошлом году была признана иностранным агентом несмотря на то, что никогда не получала зарубежных денег, а сумма на счетах никогда не превышала 10 тысяч рублей. «К нам почти год спустя пришли и потребовали, чтобы мы заплатили деньги. Мы развели руками, сообщили, что у нас их нет, и не предвидится в обозримом будущем. Это привело к тому, что приставы забрали 3 тысячи, которые на счету лежали, и счет арестовали», — сказал Каляпин.

По его словам, организации придется объявить о прекращении деятельности и продолжить работу в качестве общественной организации без регистрации юридического лица. "Думаю, мы вполне обойдемся без регистрации юридического лица. И не будем открывать новую НКО, чтобы снова не стать иностранным агентом. Схема финансирования также изменится. Название организации, наверное, сохранится", - рассказал господин Каляпин. Он также отметил, что действующая команда юристов продолжит свою деятельность, несмотря на арест счетов.