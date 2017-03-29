Минфин Украины признал поражение в споре о долге в $3 млрд перед Россией

Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России $3 млрд, а также проценты в пользу России, передает РИА Новости со ссылкой на Минфин Украины.

"Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле", - говорится в сообщении украинского ведомства. При этом отмечается, что Киев намерен обжаловать это решение.

«На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы с использованием всех возможностей английского права», - отметили в ведомстве.