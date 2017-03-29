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Московский листок

Минфин Украины признал поражение в споре о долге в $3 млрд перед Россией

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 1

Минфин Украины признал поражение в споре о долге в $3 млрд перед Россией

Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России $3 млрд, а также проценты в пользу России, передает РИА Новости со ссылкой на Минфин Украины.

"Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле", - говорится в сообщении украинского ведомства. При этом отмечается, что Киев намерен обжаловать это решение.

«На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы с использованием всех возможностей английского права», - отметили в ведомстве.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Эй, господа украинцы, активно засоряющ ие форум мат ом по поводу и без повода
случайнозашел написал 29.03.2017 21:12
Придется вам скинуться и затянуть потуже пояса
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