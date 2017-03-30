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Московский листок

Вован с Димоном ели кулебяку в Заполярье

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 0

путин медведев навальный рейтинг
Вован с Димоном ели кулебяку в Заполярье

Президент Путин (он вам не Вован) и премьер Медведев (он вам не Димон) приняли участие в чаепитии с экологами на острове Земля Александры. Специалисты угостили главу государства поморской кулебякой и мармеладом из водорослей: «Это наше местное: пироги, орехи, «Мишка на севере», мармелад из водорослей». На Землю Франца-Иосифа российский президент прилетел 29 марта с целью провести проверку результатов генеральной уборки в Арктике.

В апреле 2010 года Владимир Путин дал поручение очистить территорию Арктической зоны России от накопленных отходов - с 2012 по 2015 год с территории архипелага было вывезено 39 тысяч тонн мусора.

И вот похрен все! Расследования Навального, виллы и виноградники Димона, акции протеста по всей стране и аресты сотен и даже тысяч протестующих.

Похрен!

Туризм за государственный счет - ну никто же не скажет, что президент или премьер обязаны лично следить за уборкой мусора? Тем более сразу вдвоем. А что - пироги, орехи, мармелад, девочки в валенках... Нет, пусть конкретно скажут - девки были?

Вся Россия с замиранием сердца следит, как Путин с Медведевым лопают кулебяку!

Царь, чисто царь. Приехал, сам все лично проверил, как мусор убрали. Питание опять же. И улетел на голубом вертолете, но обещал вернуться. Если забалуют.

А я б на месте Димона обязательно отвез кусочек кулебяки Навальному в кутузку. Наверняка ведь осталось. Не выкидывать же...

А.Б.

PS. Больше в тот день ничего важного в мире не случилось.



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