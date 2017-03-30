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Московский листок

Генерал Москалькова проверит права человека во время акции 29 марта

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 1

Генерал Москалькова проверит права человека во время акции 29 марта

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена разобраться в обстоятельствах, связанных с акцией 26 марта в Москве. "28 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назначила проверку в связи с поступившим обращением исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарева и председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой по поводу событий, связанных с шествием 26 марта в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена. 

В рамках проверки Москалькова направила запросы министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, столичному прокурору Владимиру Чурикову, а также мэру Москвы Сергею Собянину. 

- Какие там люди, какие у них права? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Думаю, по итогам разбирательства Москальковой Дума просто обязана будет принять закон, предполагающий суровую отвественность за ложное обращение к омбудсмену! Ходют, пишут - сколько можно? Ясно же сказано - прав нет! Очередь не занимать! В конце концов, Москалькова одна, а вас, граждане, тыщи! Так что проходите, не задерживайте...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик708 написал 30.03.2017 01:01
Иногда Баранову открывается истина?
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