Бюджет ООН из-за антиизраильских резолюций недополучит два миллиона израильских долларов

Израиль сокращает на два миллиона долларов взносы в бюджет Организации Объединенных Наций в ответ на серию антиизраильских резолюций, принятых на последнем заседании Совета по правам человека ООН. Соответствующее распоряжение отдал накануне премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху.

"Израиль вычитает два миллиона долларов из взносов в ООН после того, как СПЧ ООН принял антиизраильские резолюции", - написал в Twitter пресс-секретарь главы правительства Офир Гендельман.

По его словам, эти деньги будут использованы для помощи дружественным развивающимся странам. Также средства пойдут на оказание помощи государствам, которые поддерживают Израиль в международных организациях, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на радиостанцию "Решет Бет".

Генеральная Ассамблея ООН требует, чтобы все 193 государства, входящие в организацию, выплачивали процент в ее регулярный бюджет, исходя из своего ВВП. По данным секретариата ООН, в 2017 году Израиль должен был заплатить около 11 миллионов долларов США, или 0,43% от регулярного бюджета, сообщает AP.

Согласно статье 19 Устава ООН, любая страна, имеющая задолженность по взносам в размере, равном или превышающем объем взносов за два предыдущих года, может потерять право голоса в Генеральной Ассамблее. По состоянию на 15 марта три страны были лишены права голосовать из-за неуплаты - Ливия, Судан и Венесуэла.

Отказ Израиля заплатить два миллиона долларов оставляет за страной задолженность, но не лишает ее немедленно голоса в международной организации.

Это уже второе за текущий год сокращение взноса Израиля в бюджет ООН. О первом, в размере 6 млн долларов, было объявлено 6 января. "Мы приостановим часть финансирования ООН, составляющую приблизительно шесть миллионов долларов, в ответ на резолюцию Совбеза ООН 2334", - написал тогда в своем Twitter.

Резолюция Совета Безопасности ООН N2334 была принята 23 декабря 2016 года большинством голосов. Постановление требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран - членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе израильских властей заблокировать текст резолюции 2334, осуждающей строительство в Иудее и Самарии.

При этом с приходом новой американской администрации политика Белого дома по отношению к Израилю стала меняться. В понедельник, 27 марта, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), осудила международную организацию, пообещав положить конец "нападкам" на Израиль. Декабрьскую резолюцию Совбеза ООН N 2234 американский постпред назвала "ударом под дых" для американцев, сообщил Newsweek.

"Для тех, кто говорит, что вы ничего не можете сделать в ООН, им нужно знать, что в городе появился новый шериф, - продолжила Хейли. - Я здесь не для того, чтобы играть в игры, и в чем я хотела убедиться, так это в том, что Соединенные Штаты снова начали лидировать".

Хейли заявила, что ООН была слишком долго "несправедливо предвзятой в пользу Палестинской Автономии" в ущерб союзникам США в Израиле. "Вперед, Соединенные Штаты будут действовать, а не просто говорить для поддержки наших союзников".

В понедельник, в ходе 34-й сессии Совета по правам человека ООН, состоялось обсуждение ситуации на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года, напоминает РИА "Новости". В представленном докладе спецпосланника по ситуации с правами человека на палестинских территориях Майкла Линка говорится о том, что "нелегальное заселение (палестинских территорий. - Прим. NEWSru.com) опасно продвинулось с начала года". По его словам, принятие Израилем закона, который легализует конфискацию палестинских территорий, принадлежащих частным лицам, "еще дальше отодвигает Израиль от соответствия международному законодательству".

Израиль, который должен был выступать на встрече как заинтересованная сторона, бойкотировал заседание. Представитель Палестины, в свою очередь, выступал в качестве заинтересованной стороны.

На последнем заседании Совета по правам человека ООН на защиту Израиля встала Великобритания, заявив, что непропорциональный объем антиизраильских резолюций подрывает доверие к этой организации. "Если положение вещей не изменится, то в будущем мы будем голосовать против всех резолюций, осуждающих поведение Израиля на оккупированных сирийских и палестинских территориях", - предупредили представители Британии.

Отметим, однако что и сами США не сильно держатся за ООН. В январе в американский Конгресс был внесен документ, способный разрушить все ныне существующие правила международного взаимодействия и ввергнуть мир в настоящий хаос. Именуется он «Актом восстановления американского суверенитета» и подготовлен конгрессменом-республиканцем от Алабамы Майком Роджерсом.

Законопроект предполагает полный выход Соединенных Штатов из состава Организации Объединенных Наций (ООН) с аннулированием Устава организации, утвержденного в 1945 году странами антигитлеровской коалиции.

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