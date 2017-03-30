Замглавы МВД "по криминалу" Михаил Ваничкин будет уволен "по беспределу"

Замглавы МВД Михаил Ваничкин, курирующий "криминальный блок", может вскоре покинуть ведомство, утверждает "Коммерсант". Накануне президент Владимир Путин уволил главу ГИБДД Виктора Нилова. Издание считает, что на этом перестановки не закончатся.

Неназванные источники газеты сообщили, что Ваничкина может заменить нынешний начальник Главного управления собственной безопасности МВД Александр Макаров. Его глава министерства Владимир Колокольцев хорошо знает еще с тех времен, когда оба работали оперативниками.

Из публикации не следует, что к Ваничкину возникли претензии. Напротив, "Коммерсант" напоминает о его блестящей карьере: "Выходец из МУРа, он в разные годы возглавлял ГУБОП, НЦБ Интерпола и ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области". Также газета не исключает, что для него есть новое место работы: Ваничкин на несколько лет был откомандирован в "Московский банк" "Сбербанка", где возглавлял управление безопасности. А сейчас на протяжении нескольких месяцев остается вакантной должность руководителя департамента безопасности "Сбербанка", которую в минувшем декабре освободил Сергей Куколев.

Отметим, что Путин после антимедведевских выступлений - отреагировал как-то ассиметрично. Самого Медведева, понятное дело, трогать не стал. Зато, как обычно, досталось родным силовикам - причём и в регионах...

Бывший и.о. начальника СК РФ по Кемеровской области Павел Муллин, которого подозревают в препятствовании раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия, освобожден от занимаемой должности указом президента России.

"Освободить от занимаемой должности полковника юстиции Муллина Павла Владимировича, первого заместителя руководителя следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Кемеровской области", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, руководство деятельностью Следственного комитета Российской Федерации осуществляет президент Российской Федерации.

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