Росстат: доля теневой экономики в РФ составляет 10-14%

Доля теневой экономики в России составляет 10-14%, а в отдельных секторах превышает 50%, заявил глава Росстата Александр Суринов.

"Есть секторы, где почти 50% ненаблюдаемой экономики - например, сельское хозяйство, потому что там ЛПХ (личные подсобные хозяйства). Операции с недвижимым имуществом - почти 50%: это люди сдают свои квартиры. Торговля - примерно 10-11%; строительство - порядка 16-18%, серьезная доля; в образовании порядка 5-6% - это репетиторство. В целом доля теневой экономики - порядка 10-14%", - цитирует Суринова газета "Ведомости".

По его словам, данные рассчитываются по методу товарных потоков. Учитываются такие факторы, как число произведенных товаров и услуг и их использование, которые впоследствии оформляются в таблицы затраты - выпуск, отметил Суринов.

Отметим, что согласно февральскому соцопросу ВЦИОМ, 64% россиян не видят чего-то плохого в неуплате налогов и не считают это преступлением. 56% опрошенных заявили, что честный бизнес в России вести невозможно.

Главная причина ухода в тень — низкая прибыль (30% респондентов) и высокие налоги (29%). Частично или полностью теневой доход в выборке имеет каждый шестой россиянин (16%), в том числе почти каждый десятый (9%) - только неофициальный.