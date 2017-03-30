Неизвестные избили организатора антикоррупционного митинга в Ставрополе

В Ставрополе в ночь на четверг совершено нападение на организатора антикоррупционного митинга 26 марота, активиста "Молодежного Яблока" Ивана Танского, сообщает сайт "Кавказ.Реалии" со ссылкой на активистку Анастасию Антонец.

По ее словам, инцидент произошел у подъезда дома, где проживает Танский. К активисту подошел неизвестный в медицинской маске, сказал что-то про митинги и ударил его по голове.

По словам пострадавшего, он отделался незначительными ушибами и сейчас находится дома.

"Пара синяков и ссадин на лице, ничего серьезного", - сообщил Танский.

На странице "Вконтакте" ставропольского "Молодежного Яблока" появилось сообщение о том, что до этого активисту поступали угрозы.