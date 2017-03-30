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Московский листок

Карательная психиатрия возвращается в Россию уже не по-брежневски, а именем Мити-премьера

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 1

протест коррупция ростов
Карательная психиатрия возвращается в Россию уже не по-брежневски, а именем Мити-премьера

В Ростове-на-Дону полиция отправила адвоката и бывшего прокурора Октябрьского района города Евгения Берковича на психиатрическую экспертизу после его участия 26 марта в митинге против коррупции "Он нам не Димон". В результате врачи не обнаружили оснований для принудительной госпитализации и отпустили участника антикоррупционной акции домой. 

Как рассказал накануне сам Беркович "Кавказскому узлу", вечером 28 марта ему пришла повестка с требованием явиться в полицию для дачи пояснений по поводу участия в митинге 26 марта. Адвокат пришел в отделение, после чего полицейские направили его на психиатрическую экспертизу. 

"Вчера вечером мне принесли повестку с требованием явиться в отдел полиции Пролетарского района для дачи пояснений по митингу 26 марта. Я пришел добровольно, ко мне навстречу вышел начальник отдела, спросил: "Зачем вы обижаете губернатора?". После этого вызвали психиатрическую экспертизу", - сообщил Беркович в среду днем. 

После того как полиция вызвала бригаду психиатров, Беркович еще около часа беседовал с врачом, сообщил экс-прокурор агентству "Росбалт". "Я объяснил, что регулярно прохожу освидетельствование и участвовал в конкурсе на занятие должности сити-менеджера, и потому у меня есть все психиатрические справки", - рассказал Беркович. Адвокат выразил опасение, что в больнице ему могут что-нибудь "вколоть", из-за чего он станет неадекватным. 

После беседы с врачом в отделении полиции Берковича повезли в психдиспансер в Аксакайском районе, расположенный возле поселка Ковалевка. Однако врачи не нашли оснований для принудительной госпитализации участника митинга. После врачебного осмотра Берковича отпустили из медучреждения и к вечеру 29 марта он уже находился дома, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

Из психдиспансера Беркович вел прямую трансляцию в Facebook. Также на своей странице экс-прокурор выложил обращение к министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской с требованием провести служебное расследование по факту его направления в психиатрическую больницу. Экс-прокурор отметил, что его доставили в диспансер против его воли, незаконно лишали свободы на протяжении нескольких часов по требованию полицейских и отпустили лишь после прибытия адвокатов. "Еще раз повторится случай карательной психиатрии по заказу спецслужб в Ростове - я буду ходатайствовать о Вашем увольнении и аресте", - пригрозил Беркович главе ведомства.

Тем временем и в Москве сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра "Э") не бездельничают: ищут записи с камер наружного наблюдения, сделанные в минувшее воскресенье, 26 марта, в центре российской столицы, для установления личностей нарушителей общественного порядка, которым удалось скрыться от полиции после антикоррупционного митинга.

По информации "ОВД-Инфо", в среду в один из бизнес-центров около станции метро "Белорусская" приходил участковый вместе с сотрудниками Центра "Э". Они спрашивали о записях с камер внешнего наблюдения от 26 марта с 13 часов дня и до ночи.

На вопрос: "А что было 26 марта?" - сотрудники Центра "Э" ответили, что в Москве произошли массовые нарушения порядка, а многочисленным нарушителям удалось скрыться. По информации журналистов, изъятием видеозаписей занимается не одна такая "команда". Находясь в бизнес-центре, сотрудники Центра "Э" переговаривались по телефону с коллегами о результатах проделанной работы, отмечает портал.

В Казани сотрудники Центра "Э" также занимаются поиском и просмотром видео с антикоррупционного митинга, прошедшего 26 марта. Как пояснил член партии "Яблоко" Владимир Соловцов, правоохранители после просмотра записей двумя группами по два человека отправляются по домашним адресам участников митинга.

По информации Соловцова, речь может идти примерно о 50 участниках митинга, на которых в ближайшее время могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает портал "Idel.Реалии".

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Левон Казарян написал 30.03.2017 13:51
"Из психдиспансера Беркович вел прямую трансляцию в Facebook."
- - - - - - -
Я предупреждал.
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