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Московский листок

Почти все двигатели для ракет "Протона" оказались бракованными

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 3

Почти все двигатели для ракет "Протона" оказались бракованными

Воронежский механический завод (ВМЗ) переберет 71 двигатель для ракет-носителей "Протон-М". Как заявил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, почти весь задел предприятия по второй и третьей ступеням оказался бракованным.

«В настоящее время подписан график проведения работ, значительная их часть будет проведена в 2017 году, но мы понимаем, что какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год», - цитирует РИА Новости Арбузова.

Он отметил, что главной задачей сейчас является не сорвать график запусков по Федеральной космической программе, стартов в интересах Министерства обороны России и коммерческих пусков.

По его словам, первые поставки двигателей с устраненными дефектами для ракет-носителей "Протон-М" ГКНПЦ имени М. В. Хруничева начнутся в мае.

"Что касается "Союзов", то два двигателя уже доработаны и отправлены в Самару, один доработан и упакован под отгрузку и еще один будет готов к отгрузке в конце марта. Пока Воронежский завод выполняет график, согласованный с партнерами", - пояснил он.

Он также отметил, что все обнаруженные в двигателях дефекты, связанные с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок газогенераторов, проявились уже после огневых испытаний. "По моему мнению, марки припоя были просто перепутаны, и я далек от мысли, что это было вредительство, сознательный злой умысел", - отметил Арбузов.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» отправил на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Согласно заявлению специалистов «Роскосмоса», при сборке этих двигателей использовались «неликвидные компоненты» - вместо материалов с содержанием драгоценных металлов применялись менее жаростойкие. Кроме того, обратно на ВМЗ были отозваны двигатели 11Д55 (РД-0110). Причиной послужила авария ракеты «Союз-У» 1 декабря 2016 г., в результате которой был утрачен корабль «Прогресс МС-04» с грузами для экипажа МКС.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
..Дмитрий..г.Запорожье. написал 30.03.2017 15:15
Ну так у Рогозина есть прекрасное средство доставки кацапья в космос.Это суперсовременный батут.Никаких двигателей не нужно.Только,и исключительно батут.
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стоик709 написал 30.03.2017 14:45
РОГАгозин, как настоящий придурок, обязан повесится?
Но карлики присвоят ему Героя?
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(без названия)
стоик703 написал 30.03.2017 14:44
РОГАгозин, как настоящий придурок, обязан повесится?
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