Прогулявший последний Совбез Митя-виноградарь ещё смеет кому-то пенять на непунктуальность

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания кабинета министров.

"Кто не участвует в Арктическом форуме - большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", - сказал Медведев перед началом заседания правительства в четверг, обращаясь к Ткачеву.

На заседании кабмина Медведев утвердил перечень запрещенных для спортсменов веществ и потребовал привести до 1 апреля в соответствие с бюджетом все действующие госпрограммы.

От редакции: Митяй отжигает, конечно, с каждым днём всё веселее. Сам-то только что прогулял Совет безопасности - были малахольные попытки "замазать соплями" этот безусловный провал в его паблик-релейшнз, но Димон сам же опроверг эту версию, мол, не болел. Значит, на лыжах катался в Сочи, где и фотографировался? Выходит, именно так. Сей комический персонаж, однако, призывает министров-капиталистов к пунктуальности! Нет, на Ткачёве тоже, конечно, стваить клеймо некуда после Кущёвки, абсурдного "подавления санкционки" и Крымска - но он бы мог в данной ситуации адекватно ответить.

Впрочем, и в трусости своей корпоративной - они всё тот же класс-паразит, который лучше промолчит, чем скажет правду в глаза, зато дольше просидит на хлебном месте, на коррупционно-привлекательном кресле... Интересно теперь, а "будильик" самого-то Димона - сколько ещё протикает до звонка в самом интересном месте? Отставка, причём не кланово-путинская, а народная отставка, процедура импичмента, так сказать, запущена 26-го - но на лыжах покататься и кулебяку пожевать ещё есть время...

Д.Ч.

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