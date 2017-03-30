Глазьев: молодежь бунтует из-за "утраты жизненных перспектив"

Прошедшие по всей России массовые акции протеста против коррупции с участием молодежи являются следствием "утраты жизненных перспектив", заявил советник президента России академик РАН Сергей Глазьев. По его словам, власти необходимо сделать серьезные выводы из анализа ситуации.

"Я думаю, что нужно сделать серьезные выводы относительно последствий макроэкономической политики, которая влечет падение доходов населения, рост безработицы и утрату жизненных перспектив. Без долгосрочных инвестиций молодежь не получит рабочих мест, и у нее теряются ориентиры не будущее. Поэтому самый главный вывод, который можно сделать, — для того чтобы загрузить молодежь интересной работой, дать ей перспективы, нужно кардинально изменить денежную политику. Если мы хотим стабильности в обществе, хотим, чтобы люди занимались своим профессиональным делом, получали хорошую зарплату, необходимо изменить денежно-кредитную политику", - цитирует RNS Глазьева.