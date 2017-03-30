Путин: антикоррупционные митинги использовались в "корыстных интересах"

Прошедшие по всей стране массовые антикоррупционные акции использовались "какими-то политическими силами в своих корыстных интересах", заявил президент России Владимир Путин в ходе Арктического форума.
"Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - сказал президент, комментируя события 26 марта.
По его словам, именно что с массовых протестных акций началась так называемая "арабская весна" и госпереворот в Украине. "К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем", - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом, Путин отметил, что Россия всегда последовательно борется с коррупцией и считает это серьезной проблемой. "Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время, меньшей, судя по опросам общественного мнения", — сказал он.
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а о своей роли в организации бойни скромно умолчал написал 30.03.2017 16:52
ivan написал 30.03.2017 16:51
Н.П. написал 30.03.2017 16:51
Полина написал 30.03.2017 16:48
адвокат написал 30.03.2017 16:47
А то что вся Путинская братва живет в дворцах,и поместьях за сотни миллиардов,это все в государственных,духовных интересах.
Так сказать -для улучшения жизни населения!
Путина так просто не скинешь,он провоцирует,проказничает,уничтожает,сажаетубивает,назаконно богащается.И все во имя России.
Вот такая вот картина-Маргарином.
Матрос написал 30.03.2017 16:46
Путин борется сам с собой, и считает это важной проблемой.
О как!
Может он сам себя еще в тюрьму посадит?
Психушка плачет по нему похоже.