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Московский листок

Путин: антикоррупционные митинги использовались в "корыстных интересах"

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 6

Путин: антикоррупционные митинги использовались в "корыстных интересах"

Прошедшие по всей стране массовые антикоррупционные акции использовались "какими-то политическими силами в своих корыстных интересах", заявил президент России Владимир Путин в ходе Арктического форума.

"Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - сказал президент, комментируя события 26 марта.

По его словам, именно что с массовых протестных акций началась так называемая "арабская весна" и госпереворот в Украине. "К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем", - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, Путин отметил, что Россия всегда последовательно борется с коррупцией и считает это серьезной проблемой. "Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время, меньшей, судя по опросам общественного мнения", — сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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путлер: К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем
а о своей роли в организации бойни скромно умолчал написал 30.03.2017 16:52
а о своей роли в организации бойни между славянскими народами сионо- чекистский бандглаварь скромно умолчал
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очень предсказуемо
ivan написал 30.03.2017 16:51
в общем послал он всех куда подальше. Так можно допосылаться до настоящей революции
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Re:
Н.П. написал 30.03.2017 16:51
может для того ,чтобы нас потом пугать?
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(без названия)
Полина написал 30.03.2017 16:48
А кто У. погрузил в хаос ?
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У Озера
адвокат написал 30.03.2017 16:47
Все что делают против Путина и Озеро,это в корыстных интересах.
А то что вся Путинская братва живет в дворцах,и поместьях за сотни миллиардов,это все в государственных,духовных интересах.
Так сказать -для улучшения жизни населения!
Путина так просто не скинешь,он провоцирует,проказничает,уничтожает,сажаетубивает,назаконно богащается.И все во имя России.
Вот такая вот картина-Маргарином.
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(без названия)
Матрос написал 30.03.2017 16:46
Ну да.
Путин борется сам с собой, и считает это важной проблемой.
О как!
Может он сам себя еще в тюрьму посадит?
Психушка плачет по нему похоже.
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