Путин: антикоррупционные митинги использовались в "корыстных интересах"

Прошедшие по всей стране массовые антикоррупционные акции использовались "какими-то политическими силами в своих корыстных интересах", заявил президент России Владимир Путин в ходе Арктического форума.

"Я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - сказал президент, комментируя события 26 марта.

По его словам, именно что с массовых протестных акций началась так называемая "арабская весна" и госпереворот в Украине. "К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем", - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, Путин отметил, что Россия всегда последовательно борется с коррупцией и считает это серьезной проблемой. "Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время, меньшей, судя по опросам общественного мнения", — сказал он.