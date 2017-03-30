Мосгорсуд подтвердил законность ареста Навального

Сегодня Мосгорсуд признал законным административный арест на 15 суток оппозиционера Алексея Навального, передает Интерфакс. Он обвиняется в сопротивлении сотрудникам полиции при задержании во время несогласованной с властями акции в центре Москвы 26 марта. Таким образом, апелляционная жалоба на решение Тверского суда Москвы отклонена, то есть, жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

В суде апелляционной инстанции Навальный просил отменить постановление об административном аресте. "Я участвовал в законном, в мирном митинге, шествии. Я шел спокойно по тротуару, прибежали полицейские и, ничего не говоря, не предъявляя, потащили в автобус", - заявил оппозиционер.

По словам Навального, он узнал о протоколе по ст 19.3 КоАП РФ (сопротивление сотрудников полиции) только в суде, добавив, что ему дали на ознакомление с новым протоколом всего пять минут.

В суде сотрудники полиции, производившие задержание оппозиционера подтвердили, что Навальный оказывал им активное сопротивление. "В 14:15 группа граждан во главе с Навальным двигалась по Тверской. Я подошел к Навальному, представился, показал документы и попросил прекратить противоправные действия. Навальный отказался, оттолкнул меня, начал сопротивляться руками и ногами", - сообщил в суде командир взвода Сергей Головков.

"Толпа рядом с Навальным также была агрессивно настроена. Мы задержали Навального и отвели в служебный автотранспорт", - добавил он.

"Навальный выкрикивал лозунги и призывы, мы попросили его прекратить противоправные действия и пройти составить протокол. Он отказался, хватал нас за форму", - сообщил суду другой свидетель - полицейский Денис Мысин.

Судья также просмотрела видеозапись задержания Навального.