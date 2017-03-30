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Московский листок

Глазьев: российская кредитно-денежная "настоящий Клондайк для финансовых спекулянтов"

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 0

Глазьев: российская кредитно-денежная "настоящий Клондайк для финансовых спекулянтов"

Российская кредитно-денежная политика носит "экзотический характер" и создает условия для обогащения финансовых спекулянтов, заявил академик РАН, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев в ходе Московского экономического форума. По его словам, "плавающий" курс российской валюты создал "просто настоящий Клондайк для финансовых спекулянтов".

"Процентная ставка, мы видим, что в России носит абсолютно маргинальный характер, нигде в мире экономика не работает по таким процентным ставкам, политика, которую наши денежные власти проводят, носит явно экзотический характер, она противоречит всему сегодняшнему мировому опыту», - цитирует RNS Глазьева.

При этом он отметил, что все страны мира, в отличии от России, расширяют кредитование экономики, потому что переход к новому технологическому укладу создает гигантские риски.

«У нас же созданы условия для обогащения спекулянтов… После того, как Центральный банк для них создал просто фантастические условия, уйдя с валютного рынка, имея колоссальные валютные резервы в два раза больше, чем объем денег в экономике, чем объем денежной базы, у нас объем спекулятивных валютных операций вырос пятикратно на фоне сокращения экспорта-импорта, на фоне падения инвестиций и экономической активности в целом гигантский рост спекуляций», — сказал он.

Глазьев добавил, что спекулянты имеют возможность манипулировать курсом и получать сверхприбыли, а главный бенефициар такой политики «сидит за границей».

«Российская экономика уже два десятилетия с лишним выступает донором мировой финансовой системы, мы сами денег не создаем, вынуждаем наши корпорации идти за границу, брать кредиты там, в итоге мы попадаем в ловушку неэквивалентного внешнеэкономического обмена», - отметил Глазьев.

По его словам, несмотря на падение инвестиционной и экономической активности, ЦБ «сжимает количество денег» в экономике. «Центральный банк за три года изъял 6 трлн рублей из экономики, это в дополнение к тем 200 млрд долларов, которые ушли западным кредиторам», — сказал Глазьев.

 



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