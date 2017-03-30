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Московский листок

Песков заявил о косвенном подкупе митингующих против коррупции

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 5

Песков заявил о косвенном подкупе митингующих против коррупции

Обещания организаторов антикоррупционных митингов помочь каждому задержанному на акциях отсудить в Страсбургском суде по 10 тыс. евро у российского государства является косвенным подкупом потенциальных участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы, наверное, сами видели в интернете… и про видео мальчика, и про различные обещания, опубликованы в Twitter, где гарантируется помощь в том, чтобы отсудить 10 тысяч евро в случае, если вас задержат на митинге. Это не что иное, как косвенный, естественно, подкуп в отношении молодых людей. Здесь нужно все называть своими именами", - цитирует РИА новости Пескова.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не располагают информацией, которая говорила бы о том, что эти протестные акции «подогревались» из-за рубежа.

"Мне неизвестно о наличии какой-либо информации подобного рода. Я никогда не слышал какие-то данные, которые говорили бы в пользу такой версии", - сообщил Песков. В то же время он заявил, что в случае с митингом в Москве "по-русски это называется провокацией". "Приглашать людей принять участие в акции, которая заведомо не была согласована, заведомо была незаконна, и позиционировать эту акцию как, наоборот, согласованную и законную — это провокация", - отметил пресс-секретарь президента.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: очень странно и подозрительно, что в кремле не нашли фактов "подогревания из-за рубежа"
Игорь Игоревич написал 30.03.2017 18:27
Точно. Русский человек должен четко понимать, что несистемная оппозиция финансируется из-за бугра что б устроить цветную революцию, майдан, хаос. Все вышедшие 26 мая - это наймиты запада, маргиналы, либерали и педерасты и тп, вобщем всех в кутузку и по двушечке. А с коррупцией солцеликий с димоном сами разберутся. А если что сердюковы, шуваловы, сечины, ролдугины, роттенберги и ковальчуки помогут
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очень странно и подозрительно, что в кремле не нашли фактов "подогревания из-за рубежа"
kerg написал 30.03.2017 18:21
антикоррупционных акций. Как-то не вписывается в общий контекст сегодняшнего путинского выступления.
Видимо плохо ищут.
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(без названия)
oskotr написал 30.03.2017 18:17
Сейчас эти пройдохи будут цепляться за любую мелочь, может быть даже ими созданную. Чтобы 10 тыс. евро стряхнуть с этого царства-государства, такие олухи мальчики есть только в сознании оторванных от реалий нищеты Рашки. Это Путин, Медведев. Я лично видео про мальчика не видел, но получается тот мальчик засланный.
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(без названия)
Похреннам написал 30.03.2017 18:07
"Косвенный подкуп" лучше слеххка подлапидарить: навкобрак
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Помнится, до этого он говорил, что есть конкретные факты подкупа участников митинга
корнхолио написал 30.03.2017 17:40
Видимо таковых не оказалось.
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