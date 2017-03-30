Песков заявил о косвенном подкупе митингующих против коррупции

Обещания организаторов антикоррупционных митингов помочь каждому задержанному на акциях отсудить в Страсбургском суде по 10 тыс. евро у российского государства является косвенным подкупом потенциальных участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы, наверное, сами видели в интернете… и про видео мальчика, и про различные обещания, опубликованы в Twitter, где гарантируется помощь в том, чтобы отсудить 10 тысяч евро в случае, если вас задержат на митинге. Это не что иное, как косвенный, естественно, подкуп в отношении молодых людей. Здесь нужно все называть своими именами", - цитирует РИА новости Пескова.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не располагают информацией, которая говорила бы о том, что эти протестные акции «подогревались» из-за рубежа.

"Мне неизвестно о наличии какой-либо информации подобного рода. Я никогда не слышал какие-то данные, которые говорили бы в пользу такой версии", - сообщил Песков. В то же время он заявил, что в случае с митингом в Москве "по-русски это называется провокацией". "Приглашать людей принять участие в акции, которая заведомо не была согласована, заведомо была незаконна, и позиционировать эту акцию как, наоборот, согласованную и законную — это провокация", - отметил пресс-секретарь президента.