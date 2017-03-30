"Открытая Россия" анонсировала акцию против Путина

Движение "Открытая Россия" заявило о намерении провести 29 апреля всероссийскую протестную акцию "Надоел" против президента Владимира Путина.

"Нас сотни тысяч и мы живем в самой прекрасной стране, но нас задолбало: жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, терпеть коррупцию и держаться, всего бояться", - говорится в сообщении на странице движения в Facebook.

Как передает РБК со ссылкой на источник в "Открытой России", заявки на проведение акций пока не поданы и точный список городов, где они пройдут, не определен. В то же время там уточнили, что акции не будут подобны митингам Алексея Навального.

Председатель «Открытой России» Михаил Ходорковский в своем фейсбуке призвал поддержать протестную акцию репостом. «Прошу поддержать репостом. Кому не страшно», — написал он в Facebook.