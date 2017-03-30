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Московский листок

"Открытая Россия" анонсировала акцию против Путина

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 5

"Открытая Россия" анонсировала акцию против Путина

Движение "Открытая Россия" заявило о намерении провести 29 апреля всероссийскую протестную акцию "Надоел" против президента Владимира Путина.

"Нас сотни тысяч и мы живем в самой прекрасной стране, но нас задолбало: жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, терпеть коррупцию и держаться, всего бояться", - говорится в сообщении на странице движения в Facebook.

Как передает РБК со ссылкой на источник в "Открытой России", заявки на проведение акций пока не поданы и точный список городов, где они пройдут, не определен. В то же время там уточнили, что акции не будут подобны митингам Алексея Навального.

Председатель «Открытой России» Михаил Ходорковский в своем фейсбуке призвал поддержать протестную акцию репостом. «Прошу поддержать репостом. Кому не страшно», — написал он в Facebook.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик703 написал 30.03.2017 19:53
Людям правда надоело.
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Стихи
про Путина написал 30.03.2017 19:53
Вова Мишу посадил,
А потом помиловал -
Хорошо, что не убил
И не изнасиловал.
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Я врагу не пожелаю путинской зоны!
Три Купола написал 30.03.2017 19:24
Но тут случай особый. Ходор чалился реально. И он имеет право мстить. Хорошо было бы поместить приблатненного шныря к людям с понятием. Особенно с подтверждением его педофильного и пр. грехов.
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(без названия)
Матрос написал 30.03.2017 19:18
А уж кто за Россию больше всех болеет, так это Ходорковский:
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
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(без названия)
kirilis написал 30.03.2017 19:12
Оба хуже.
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