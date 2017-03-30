Организатор "Тракторного марша" на Кубани объявил голодовку

Один из организаторов "Тракторного марша" кубанских фермеров, Олег Петров, объявил голодовку, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на другого лидера протестующих фермеров Николая Маслова. По его словам, активист принял решение о начале голодовки сразу после того, как был задержан в ночь на 29 марта у себя дома в станице Казанская Краснодарского края в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как ожидается, сегодня суд изберет фермеру, который не признает своей вины, меру пресечения.

Напомним. 28 марта в станице Казанская должен был начаться "Тракторный марш" группы краснодарских фермеров, которые жаловались на произвол регионального и местного чиновничества и коррупцию. Однако перед акцией суд в Краснодаре арестовал на 12 суток одного из организаторов, Алексея Волченко, за неуплату алиментов. Другого, Николая Маслова, дважды задерживали сотрудники полиции.

Фермеры также отмечали, что правоохранительные органы под разными предлогами не пустили их самих и их технику к месту старта. В итоге марш не состоялся.