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Московский листок

"Э-стаповцы" допросили двадцать томских школьников и студентов после антикоррупционного митинга

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 1

протест коррупция томск
"Э-стаповцы" допросили двадцать томских школьников и студентов после антикоррупционного митинга

Полиция Томска допросила уже 20 школьников и студентов по делу о "минировании" избирательного штаба Алексея Навального, вопросы касаются и участия в антикоррупционном митинге, об этом сообщила замначальника штаба Ксения Фадеева в Facebook.

"Уже около 20 человек допрошены томскими сотрудниками центра по противодействию экстремизму в рамках уголовного дела, заведенного по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - написала Фадеева. По ее словам, всех ребят объединяет только то, что они состоят в социальной сети "ВКонтакте" в группах в поддержку Навального или в группах митинга 26 марта. И далеко не все из вызываемых даже были на акции и на встрече.

Вопросы, которые правоохранители задавали учащимся, по мнению Федеевой, были связаны скорее не с фактами, а с отношением к штабу, Навальному и митингу. Например, один из вопросов звучал как "А могли ли сами организаторы сообщить о заложенной бомбе?". При этом образцы голоса для определения звонившего, если таковой был, оперативники не берут.

Со второй половины дня 29 марта у опрашиваемых стали брать подписку о неразглашении, отмечает активистка. В настоящее время ей известно, что "вызывают студентов ТГАСУ, ТГУ, ТУСУРа и ТГПУ, а также школьников". По словам сотрудников деканатов, таких повесток много.

"Эта ситуация со вчерашнего дня началась (с 29 марта - Прим. NEWSru.com), на сегодня повестки получили уже больше 20 человек и будут еще вызывать. Происходит это следующим образом: если это студент, то его приглашают в деканат либо во внутреннее управление молодежной политики, если это школьник - к директору, там им вручают повестку, по которой они должны явиться в центр противодействия экстремизму", - рассказала Фадеева сайту Vtomske.ru.

По словам вышедших с допроса школьников и студентов, по факту произошедшего 17 марта возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Помимо вопросов о минировании у учащихся также спрашивали: "Были ли вы волонтерами?", "Ходили на митинг?", "Зачем вы ходили?", "Кто вас позвал?".

Томский предвыборный штаб Навального полицейские эвакуировали практически сразу после его открытия 17 марта, при этом они сослались на анонимный звонок, поступивший в ОВД, о заложенной в здании бомбе. В тот момент в штабе проходила встреча Навального с активистами, которую пришлось прервать.

Что касается антикоррупционных митингов "Он нам не Димон", прошедших 26 марта во многих городах России и ознаменовавшихся многочисленными задержаниями граждан, последние несколько дней в обществе и СМИ идет активное обсуждение участия в них школьников. В настоящее время в российских судах готовится или продолжается рассмотрение дел сотен участников протеста, некоторые задержанные уже получили 10-15 суток заключения.

В Петербурге к рассмотрению готовятся дела 89 молодых людей девушек - участников митинга, сообщает "Фонтанка". При этом из-за большого количества административных дел к их рассмотрению привлекаются уголовные судьи. Всем задержанным вменяют статью 20.2, часть 5, КоАП ("Нарушение установленного порядка проведения митинга").

Сообщалось, что в Волгограде задержаны четверо подростков, а один из студентов стал фигурантом уголовного дела о применении силы против полицейского. Тему массового участия молодежи в акциях протеста подняли даже в Совете Федерации. Сенаторы обсуждали, как учить патриотизму в школах и какое место отводить в этом борьбе с коррупцией.

26 марта в российских городах прошли антикоррупционные митинги "Он нам не Димон", поводом стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального расследования об элитной недвижимости и прочих тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. Только в Москве были задержаны 1030 человек.

Напомним, согласованный с властями томский митинг прошел в сквере 1812 года у Речвокзала. Начался в 14 часов. Был свободный микрофон. Обошлось без провокаций. Все было спокойно.

А в Москве сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра "Э") ищут записи с камер наружного наблюдения, сделанные в минувшее воскресенье, 26 марта, в центре российской столицы, для установления личностей нарушителей общественного порядка, которым удалось скрыться от полиции после антикоррупционного митинга.

По информации "ОВД-Инфо", в среду в один из бизнес-центров около станции метро "Белорусская" приходил участковый вместе с сотрудниками Центра "Э". Они спрашивали о записях с камер внешнего наблюдения от 26 марта с 13 часов дня и до ночи.

На вопрос: "А что было 26 марта?" - сотрудники Центра "Э" ответили, что в Москве произошли массовые нарушения порядка, а многочисленным нарушителям удалось скрыться. По информации журналистов, изъятием видеозаписей занимается не одна такая "команда". Находясь в бизнес-центре, сотрудники Центра "Э" переговаривались по телефону с коллегами о результатах проделанной работы, отмечает портал.

В Казани сотрудники Центра "Э" также занимаются поиском и просмотром видео с антикоррупционного митинга, прошедшего 26 марта. Как пояснил член партии "Яблоко" Владимир Соловцов, правоохранители после просмотра записей двумя группами по два человека отправляются по домашним адресам участников митинга.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик703 написал 30.03.2017 19:57
Молодые люди клали на усилия Соловьевых и Гордонов?
Промывке мозгов не поддаются - пора менять "ведущих"?
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