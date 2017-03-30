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Московский листок

Самарским студентам порекомендовали поддержать "курс Владимира Путина" и доносить на оппозиционеров

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 2

Самарским студентам показали ролик, подготовленный властями и силовиками региона в рамках борьбы с экстремизмом. Как сообщает местное издание ProgorodSamara, презентация 25-минутного антиэкстремистского ролика прошла в МТЛ-Арене перед несколькими сотнями молодых людей. "С сегодняшнего дня во всех утюгах области премьера состоялась на "антиэкстремистском форуме", состоявшемся сегодня в МТЛ-Арене, куда согнали студентов для "воспитательной проповеди" Высокодуховного. Полагаю, это достойно внимательного просмотра, - написал в своем блоге депутат Михаил Матвеев.

Фильм призывает молодежь не участвовать в каких-либо протестных акциях, поясняя, что за ними стоят «враги России, боящиеся напасть на ядерную сверхдержаву напрямую». "В антироссийских настроениях обвинили организаторов митингов пенсионеров, акции 26 марта «Он вам не Димон», а также региональное отделение КПРФ", - отмечает издание.

Авторы фильма предупредили молодых людей "о смертельной опасности повторения "майдана", после которого "всех ждет настоящая гражданская война и голод с разрухой".

В ролике отмечается, что "некоторые СМИ, расшатывают ситуацию своими непроверенными новостями". Авторы ролика настоятельно рекомендовали молодым людям сообщать обо всех известных им проявлениях оппозиционности в органы. Кроме того, в фильме студентам посоветовали "поддерживать курс Владимира Путина, а также политику Николая Меркушкина, направленную "на созидание и устойчивое развитие региона".

Материалы по теме: Студентам Московской государственной консерватории зачитали список "врагов народа"

 



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Всего комментариев к статье: 2
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282 статья написал 30.03.2017 21:14
разжигание розни! Где посадки, шеф?!
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в нормальной стране эти видеозаписи можно былро б сразу тащить в прокуратуру
kerg написал 30.03.2017 20:57
Но это в нормальной.
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