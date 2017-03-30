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Московский листок

Арест Навального за нарушение олигархического порядка Мосгорсуд счёл вполне законным

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 1

коррупция протесты навальный мосгорсуд
Арест Навального за нарушение олигархического порядка Мосгорсуд счёл вполне законным

Мосгорсуд отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального и оставил в силе административный арест на 15 суток после акции протеста против коррупции в Москве. Такое решение было вынесено в четверг, 30 марта, сообщил в Twitter фотограф Евгений Фельдман, присутствовавший на заседании суда.

Как передает РИА "Новости", Навальный попросил суд отменить наказание, поскольку не считает себя виновным и у него "нет времени сидеть 15 суток".

"Решение суда первой инстанции оставить в силе, жалобу защиты Навального оставить без удовлетворения", - огласила судья Ольга Панкова решение, которое цитирует ТАСС. "Ваши практиканты в шоке и придут на следующий митинг", - заявил Навальный судье, передает "Медиазона".

На заседании Мосгорсуда были допрошены свидетели - командир взвода полиции Сергей Головков и сотрудник правоохранительных органов Денис Мысин, участвовавшие в задержании Навального.

"Я участвовал в законной акции, ничего противоправного не совершал. Шел себе и шел по тротуару. Тут подбежали сотрудники в форме, не представились, ничего не потребовали, при этом схватили и потащили", - сказал Навальный.

Командир взвода полиции Сергей Головков, принимавший участие в задержании оппозиционера, рассказал об этом следующее: "Мной было сделано предупреждение с требованием прекратить участие в несанкционированной акции, но он оттолкнул меня, стал размахивать руками и ногами" (цитата по ТАСС).

"Медиазона" приводит показания Головкова так: "На углу Тверской и Мамоновского переулка был замечен гражданин, который двигался в сторону Пушкинской. Я подошел, представился, предъявил документы, попросил прекратить публичное мероприятие и попросил пройти. Гражданин отказался, оттолкнул меня, сопротивлялся руками и ногами. Группа граждан была настроена агрессивно и начала отбивать Навального. Его задержали и проводили в служебный автотранспорт".

На вопрос адвоката Ольги Михайловой, как он узнал, что шествие не согласовано с властями, полицейский ответил:

- Выше сказали.

- Кто?

- Я не могу сказать.

- Почему?

- Не могу.

Полицейский настойчиво подчеркивал, что Навальный был задержан потому, что мешал проходу граждан. "Каким образом я мешал проходу граждан? Я шел зигзагами, лежал?" - допытывался у полицейского Навальный. Полицейский предложил посмотреть в рапорте. "Я, когда отбуду арест, смогу ходить мимо "Мака" по Тверской?" - поинтересовался оппозиционер. Головков ответил, что сможет.

Полицейский Денис Гусин (в репортажах "Интерфакса" и РАПСИ - Мысин) утверждал, что Навальный не просто отказался пройти в машину, но и "за форму хватался, упирался там, не хотел идти", а также "выкрикивал лозунги и призывы". Мысин сообщил, что информацию о несанкционированном мероприятии получил из главка.

По ходатайству адвоката была приобщена видеозапись задержания Навального, с которой судья ознакомилась во время заседания. В ходе просмотра записи оппозиционер убеждал судью в том, что сотрудники полиции не предъявили удостоверений, не дали пояснений, а просто "взяли под белы рученьки и потащили".

При этом он показывал судье себя на записи: "Вот ко мне подходит Сергей Николаевич, вот он. Вот он меня просто тащит и никаких удостоверений не показывает". "Вам видео понравилось? Вы же все видели?" - спросил Навальный судью. "Запись просмотрена, присядьте", - ответила Ольга Панкова и перешла к письменным материалам из дела.

Как передает РАПСИ, в решении судья отметила, что из этой записи не видна вся картина происходивших событий. Она также критически оценила заявления Навального и не обнаружила противоречий в показаниях сотрудников полиции. "Назначенное Навальному наказание соответствует тяжести содеянного", - заявила судья.

Адвокат Ольга Михайлова заявила, что будет обжаловать его и дойдет до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Мы будем обжаловать решение дальше и подадим жалобу в ЕСПЧ", - цитирует Михайлову РИА "Новости".

Митинги против коррупции прошли в Москве и других городах РФ 26 марта. Поводом для выступлений послужил фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева, якобы владеющего элитной недвижимостью, земельными участками, яхтами и бизнесом, в частности, за границей.

Напомним, лауреаты российской национальной премии «Ника» на церемонии награждения выступили в поддержку активистов, задержанных на несанкционированных акциях протеста против коррупции 26 марта и призвали власть прислушаться к их мнению, передает ТАСС.

"Я так же, как и многие из нас в воскресенье смотрел то, что происходило в стране, и мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и со студентами. Никто из политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает… Они боятся это делать. Терпеть это больше не возможно", - заявил режиссер Александр Сокуров, получивший кинопремию "Ника" в почетной номинации "Честь и достоинство".

Режиссер также обратил внимание на жесткие действия силовиков при задержании участвовавших в акциях женщин. "Я хочу обратиться к нашим депутатам. К мужчинам-депутатам, потому что женщины такого закона нового не примут. Давайте мы примем закон, который запрещает арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, участвующим в протестных акциях", - сказал Сокуров.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 30.03.2017 21:05
Оказывал сопротивлении-упирался ногами в асфальт.
Выкрикивал лозунги- спросил-на каком основании?
Мешал проходу граждан-занимал место на асфальте
Нарушал экологию-вдыхал кислород,а выдохнуть пытался всякую гадость
Использовал митинг в корыстных целях-пытался выселить бедную уточку из домика
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