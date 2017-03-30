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Московский листок

Суд Южной Кореи санкционировал арест экс-президента страны

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 2

Суд Южной Кореи санкционировал арест экс-президента страны

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест экс-президента страны Пак Кын Хе, сообщает Reuters. Отмечается, что заседание проходило за закрытыми дверями. На нем присутствовала сама Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью, разглашении государственных секретов и других преступлениях - всего 13 пунктов. Сама Пак Кын Хе, большинство обвинений отрицала. Между тем, прокуратура настояла на содержании бывшего президента под стражей, утверждая, что она может уничтожить улики.

Напомним, скандал вокруг Пак Кын Хе разразился осенью 2016 года. Тогда журналисты обвинили ее подругу Цой Сун Силь в том, что она, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, вмешивалась в принятие важнейших политических решений, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
фантомас написал 30.03.2017 22:07
Это все происки госдеповских наймитов - врагов России, и вообще неправда - в Южной Корее никто президента не трогал, там вообще нет и не было президента и все до сих пор едят собак с кимчи бамбуковыми палочками с деревянных подносов.
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а у нас за гораздо меньшии грехи рейтинг 84%
Джукахэйнен написал 30.03.2017 21:47
желтые штаны и три раза "КУ"
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