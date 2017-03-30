Суд Южной Кореи санкционировал арест экс-президента страны

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест экс-президента страны Пак Кын Хе, сообщает Reuters. Отмечается, что заседание проходило за закрытыми дверями. На нем присутствовала сама Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью, разглашении государственных секретов и других преступлениях - всего 13 пунктов. Сама Пак Кын Хе, большинство обвинений отрицала. Между тем, прокуратура настояла на содержании бывшего президента под стражей, утверждая, что она может уничтожить улики.

Напомним, скандал вокруг Пак Кын Хе разразился осенью 2016 года. Тогда журналисты обвинили ее подругу Цой Сун Силь в том, что она, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, вмешивалась в принятие важнейших политических решений, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.