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Московский листок

День дурака ознаменуется в Донбассе перерывом в обстрелах мирных сёл со стороны ВСУ?

Опубликовано 30.03.2017 в разделе комментариев 0

ато всу
День дурака ознаменуется в Донбассе перерывом в обстрелах мирных сёл со стороны ВСУ?

Украинский президент Петр Порошенко отдал приказ Генштабу и министерству обороны с 1 апреля прекратить в Донбассе огонь. Об этом Порошенко заявил, отвечая на вопрос о готовности Киева к выполнению Минских договоренностей. 

Президент страны добавил, что именно Украина предложила установить режим прекращения огня с 1 апреля. По его заявлению, это должно опровергнуть утверждения Москвы о том, что украинская сторона «якобы не готова к миру». 

«Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны», — сказал Порошенко, передает «Интерфакс».

От редакции:  Отметим, что артобстрелы Коминтерново и других населённых пунктов, где проживают "соплеменники" ВСУ - начинались вовсе не по приказу Порошенко. Как же можно остановить то, чего не начинал? Порошенко, юля между деструктивными вихрями национал-сепаратизма и "новым папой" ЕС, выделывает невиданные коленца в гопаке "АТО". Понятное дело, такой приказ да ещё в такую дату воспримут как шутку - и даже не сильно-то ошибутся, потому что у этого руководства семь пятниц на неделе, и говоря об окончании обстрелов, хунта может начать снова блокаду по другой линии - водоснабжения, например. В общем, "отторгнутые" населёные пункты воистину оказались в ситуации безвластия, ущелья, в котором гарантированно можно ожидать лишь "прилёта" снаряда в хату... Но президент всех украинцев пытается напомнить тем, кто ещё не разбомблён под эгидой АТО, что он здесь власть... Впрочем, обстрелы, конечно же, не прекратятся, а в день дурака в таком случае главным дураком будет отавший нереальный для анархизированных карателей приказ Пётр Пэ.

Д.Ч.  

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