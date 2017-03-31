Путин всенародно одобрил свою (и Медведева) борьбу с коррупцией

Путин, видимо, все же ознакомившись с реакцией общества на кулебяку, которую он ел в заполярье вместе с Медведевым, вместо того, чтобы дать оценку общественному возмущению коррупцией в его ближайшем окружении, выступил. Но почему-то против использования протестных акций политическими силами для самораскрутки в преддверии выборов. Вопреки обыкновению он был невнятен и сбивчив, и даже отметил, что в последнее время в России проблема коррупции "стала меньше, и люди в стране это видят".

Владимир Владимирович, вам кто слова пишет?

Люди в стране видят, что впервые с 1993 года на несанкционированную акцию вышли по всей стране десятки тысяч человек. Президент полагает, что люди вышли выразить свой восторг тем, как он с Медведевым здорово борются с коррупцией? Он правда так считает?

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам", - сказал Путин.

Тысяча задержанных в Москве - это "позитивно воспринимаю"?

"Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - добавил президент.

Ой!

Владимир Владимирович, а если официальный лидер партии власти сильно облажался со своей персональной коррупцией, почему его политические противники не должны это использовать?

Они должны зажать нос тряпочкой, и говорить: "Мы поддерживаем и всенародно одобряем как вы здорово воруете, но нельзя ли поменьше"?

В любой нормальной... нет, даже в любой не очень нормальной стране премьер-министр после разоблачений Навального и массовых акций протеста сам себя бы отстранил на время от исполнения обязанностей, и сам обратился бы к генеральному прокурору Чайке... Нет, сначала после разоблачений Навального генпрокурор сам сначала бы отстранил себя от исполнения обязанностей, и обратился бы... К кому, интересно?

Ну, в общем, президенту бы неплохо самому назначить расследование. Найти в своем окружении человека, к которому нет особых претензий...

Или я опять о невозможном?

Но сидя в Архангельске пугать народ "арабской весной", если общество будет слишком сильно реагировать на коррупцию власти - тоже не дело.

"К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине", - сказал Путин.

Владимир Владимирович, если мы будем продолжать бакланить не по делу возмущаться коррупцией вашего окружения, вы нас всех замочите в натуре? Так надо понимать?

Для этого у Росгвардии появилось право стрелять в беременных?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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