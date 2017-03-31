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Московский листок

Политтехнологи пожаловались на отсутствие диалога с Кремлем

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 0

Политтехнологи пожаловались на отсутствие диалога с Кремлем

Российские политтехнологи, в ходе дискуссионного клуба, посвященного недавним акциям протестов в России, пожаловались на то, что перестали быть востребованными властью. Как сообщает газета "Коммерсант", на мероприятии, организованном политконсультантом Дмитрием Гусевым, присутствовали политтехнологи и политики, а также депутаты Госдумы.

"Большое спасибо Навальному за то, что мы здесь собрались. Потому что мы застоялись, и хочется поспекулировать перед администрацией президента. Тем более, что самое обидное, что ответной реакции мы не слышим. Мы много говорим, много пишем в фейсбуке, мы как бы вызываем на диалог, а там даже не ау", - сказал политтехнолог Вячеслав Смирнов. Он отметил, что в АП не хотят заниматься нуждами технологов, и говорят «идите, здесь денег нет».

По словам Смирнова, протестные акции показали, что "в стране, слава богу, не все в порядке". Он подчеркнул, что политтехнологи могут дать АП хорошие советы, как справиться с ситуацией. "Но, опять же, мы к кому обращаемся? Кто должен команду дать? Нету такого! Денег не дают, методичек не дают, темника не дают", - отметил Смирнов.

По словам политтехнолога, экс-кандидат в президенты Андрея Богданова, внутриполитический блок администрации президента во главе с Сергеем Кириенко "ни с кем не советуется, всех послал, сказал — мы сами тренинги проведем, а вы нам не нужны».

С этим он связал и ошибки при реакции власти на митинги: «Потому что ни с кем не советуются. Ну хорошо, не советуйтесь дальше».

 



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