Протестная активность оказалась выше в регионах с низкой явкой на выборах

Наиболее высокую протестную активность 26 марта продемонстрировали регионы с низкой явкой на выборах 2016 года в Госдуму, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование агенства Sigma Expert.

Для оценки количества митингующих было взято среднее арифметическое между данными МВД и оценками самих организаторов. Эксперты отмечают, что в 9 из 10 городов с наибольшей долей участников митинга (в процентах от общего числа жителей) явка на выборы была ниже средней по стране. "То есть чем ниже была явка в сентябре 2016 году, тем активнее люди митинговали в марте 2017 года", - пишет газета. В лидерах по этому показателю оказались Смоленск, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Владивосток, Пермь. Из общего тренда выбиваются Махачкала, где доля участвующих в митингах стала одной из самых высоких, но явка была высокой (88%), Самара, Ростов-на-Дону.

По словам эксперта Комитета гражданских инициатив Николая Петрова, список городов с высокой митинговой активностью во многом совпадает с топом «рейтинга напряженности». "Это объяснимо: там присутствуют города-миллионники с традиционно активным населением либо регионы, где недавно сменились губернаторы и есть внутриэлитные конфликты и социально-экономические раздражители", - пояснил он.

Авторы исследования также отмечают, что главным инструментом мобилизации мартовского протест стала соцсеть "ВКонтакте", тогда как в 2011-2012 годах таковым являлся Facebook.

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что "взрывной" эффект мартовской акции стал неожиданностью для его команды: "ничего такого заранее не планировали, идея выйти на улицу была спонтанной реакцией на молчание власти". По ее словам, во многих регионах люди подавали заявки самостоятельно, там даже штабов не было.