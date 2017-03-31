Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Протестная активность оказалась выше в регионах с низкой явкой на выборах

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 0

Протестная активность оказалась выше в регионах с низкой явкой на выборах

Наиболее высокую протестную активность 26 марта продемонстрировали регионы с низкой явкой на выборах 2016 года в Госдуму, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование агенства Sigma Expert.

Для оценки количества митингующих было взято среднее арифметическое между данными МВД и оценками самих организаторов. Эксперты отмечают, что в 9 из 10 городов с наибольшей долей участников митинга (в процентах от общего числа жителей) явка на выборы была ниже средней по стране. "То есть чем ниже была явка в сентябре 2016 году, тем активнее люди митинговали в марте 2017 года", - пишет газета. В лидерах по этому показателю оказались Смоленск, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Владивосток, Пермь. Из общего тренда выбиваются Махачкала, где доля участвующих в митингах стала одной из самых высоких, но явка была высокой (88%), Самара, Ростов-на-Дону.

По словам эксперта Комитета гражданских инициатив Николая Петрова, список городов с высокой митинговой активностью во многом совпадает с топом «рейтинга напряженности». "Это объяснимо: там присутствуют города-миллионники с традиционно активным населением либо регионы, где недавно сменились губернаторы и есть внутриэлитные конфликты и социально-экономические раздражители", - пояснил он.

Авторы исследования также отмечают, что главным инструментом мобилизации мартовского протест стала соцсеть "ВКонтакте", тогда как в 2011-2012 годах таковым являлся Facebook.

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что "взрывной" эффект мартовской акции стал неожиданностью для его команды: "ничего такого заранее не планировали, идея выйти на улицу была спонтанной реакцией на молчание власти". По ее словам, во многих регионах люди подавали заявки самостоятельно, там даже штабов не было.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цель - отставка правительства!
Цель - отставка правительства!
29.03.2017
Ю.Болдырев: протесты, что может быть дальше?
Ю.Болдырев: протесты, что может быть дальше?
30.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ВЦИОМ: четверть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли (3)
Протестная активность оказалась выше в регионах с низкой явкой на выборах (0)
Политтехнологи пожаловались на отсутствие диалога с Кремлем (0)
Путин всенародно одобрил свою (и Медведева) борьбу с коррупцией (42)
Суд Южной Кореи санкционировал арест экс-президента страны (6)
День дурака ознаменуется в Донбассе перерывом в обстрелах мирных сёл со стороны ВСУ? (2)
Арест Навального за нарушение олигархического порядка Мосгорсуд счёл вполне законным (4)
Самарским студентам порекомендовали поддержать "курс Владимира Путина" и доносить на оппозиционеров (18)
"Э-стаповцы" допросили двадцать томских школьников и студентов после антикоррупционного митинга (3)
Организатор "Тракторного марша" на Кубани объявил голодовку (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Сравнение сложности организма и клетки
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Родственники, что делать с родственниками
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Проблема Украины
Максим Калашников Максим Калашников: МЭФ-2017. Выключи телевизор! Включи мозги!
Дарья Митина Дарья Митина: МЭФ-2017 начал рабoту
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss