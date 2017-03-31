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Московский листок

ВЦИОМ: четверть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 4

ВЦИОМ: четверть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

Каждый четвертый россиянин убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью газете "Известия".

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», - отметил эксперт.

По словам Федорова, он был поражен ответом россиян на этот вопрос — другие социологические данные его настолько не впечатляли.

Он отметил, что 90% исследований ВЦИОМа не публикуется, так как проводятся по заказу, но даже 10%, которые предают гласности, "с лихвой хватает, чтобы получить полное представление о настроениях россиян".

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Мелкое замечание
ХХХ написал 31.03.2017 11:08
Правильно, Солнце вращается вокруг Земли. Просто это раньше коммуняки от народа скрывали. А еще, Вторую Мировую Войну выиграла Америка. А еще, лучше быть бедным и больныи, чем богатым и здоровым. И еще много подобного - капитализм наконец-то открыл людям глаза на правду.
А то, что это пока говорит только каждый четвертый россиянин означает, что еще не все вымерли, кто получил образование в СССР. С дальнейшим вымиранием "совка", верящих во все это дотянется до 95% населения. Так, что все "успехи" еще у нас впереди.
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похоже россия очень резко встает с колен)))
ivan написал 31.03.2017 11:00
вконец убили образование вот и плоды. Ну как тут не вспомнить легендарную фразу министра образования Фунсенко: "Недостаток коммунистического образования в том, что они воспитывали созидателей, а мы должны воспитывать грамотного потребителя...". Вот и воспитали!
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(без названия)
kirilis написал 31.03.2017 10:57
Одурачивание масс - в действии! Это капитализм.
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Дошла, таки, молитва Гундяева до Бога
СтарпЁр написал 31.03.2017 10:55
То ли еще будет!
***
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