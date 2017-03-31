ВЦИОМ: четверть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

Каждый четвертый россиянин убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью газете "Известия".

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», - отметил эксперт.

По словам Федорова, он был поражен ответом россиян на этот вопрос — другие социологические данные его настолько не впечатляли.

Он отметил, что 90% исследований ВЦИОМа не публикуется, так как проводятся по заказу, но даже 10%, которые предают гласности, "с лихвой хватает, чтобы получить полное представление о настроениях россиян".