ВЦИОМ: четверть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

Каждый четвертый россиянин убежден, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью газете "Известия".
«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», - отметил эксперт.
По словам Федорова, он был поражен ответом россиян на этот вопрос — другие социологические данные его настолько не впечатляли.
Он отметил, что 90% исследований ВЦИОМа не публикуется, так как проводятся по заказу, но даже 10%, которые предают гласности, "с лихвой хватает, чтобы получить полное представление о настроениях россиян".
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ХХХ написал 31.03.2017 11:08
А то, что это пока говорит только каждый четвертый россиянин означает, что еще не все вымерли, кто получил образование в СССР. С дальнейшим вымиранием "совка", верящих во все это дотянется до 95% населения. Так, что все "успехи" еще у нас впереди.
ivan написал 31.03.2017 11:00
kirilis написал 31.03.2017 10:57
СтарпЁр написал 31.03.2017 10:55
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