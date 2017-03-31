В РЖД нагрянула прокуратура?

Генеральная прокуратура проводит доследственную проверку в РЖД. Материалы, собранные в ходе прокурорской ревизии направят в Следственный комитет России, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. По данным собеседников издания, прокуратура уже рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в РЖД четыре месяца.

Собеседник издания, близкий к монополии, рассказал, что о проверке прокуратура предупредила месяц назад, и сотрудники РЖД были готовы предоставить все необходимые данные. При этом он не пояснил, кем эта проверка была инициирована и что сотрудники прокуратуры надеялись выяснить. «Обычно проверяют закупочную деятельность компании, аффилированность и проч.», – предполагает собеседник. Однако он не смог припомнить, когда в РЖД последний раз была проверка такого рода.

Другой собеседников издания, близкий к РЖД, утверждает, что ревизия может быть связана с Алексеем Крапивиным, компании которого являются крупнейшими подрядчиками РЖД. По данным Reuters, многие компании из холдинга Крапивина оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а шли в фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры. По данным "Новой газеты", Крапивин является крупнейшим бенефициаром вывода более 700 млрд руб. из России по так называемой молдавской схеме.

Еще один собеседник издания, близкий к РЖД, подтвердил, что проверка прокуратуры отчасти действительно связана с Крапивиным, но это не единственная цель.

В прошлом году консалтинговая компания Deloitte провела анализ оптимизации расходов РЖД и пришла к выводу, что компания совершенно не экономит на закупках. Заказы выставляются крупными лотами (на 100 крупнейших лотов приходится 2/3 бюджета), а средний размер скидки по контрактам составляет всего 1,8, что является худшим показателелем среди крупнейших госкомпаний. «Нерыночный характер отношений между заказчиками в РЖД и претендентами на госзаказ прослеживается как на стадии подготовки конкурсной документации, так и на этапе конкурсного отбора», – пишет Deloitte. Конкурс на модернизацию 40 объектов БАМа и Транссиба за 54 млрд руб. проводился только три недели. «Невозможно представить, как независимый участник мог успеть оценить стоимость работ по этому контракту без доступа к проектной документации, которая по большинству проектов до сих пор не готова», - отмечают эксперты.