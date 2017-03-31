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Московский листок

Российские ритейлеры увеличили торговую наценку до 70%

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 0

Российские ритейлеры увеличили торговую наценку до 70%

После принятия поправок к закону «О торговле» российские ритейлеры увеличили наценку на товары в 1,75-2 раза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Отмечается, что в 2016 году средний размер торговой наценки в федеральных торговых сетях составлял порядка 25-40%, а в 2017 году - уже 50-70%. При этом, в некоторых сетях наценка на отдельные товары превышает 250%.

В "Опоре" заявили, что результаты мониторинга будут в ближайшее время направлены в ФАС и выразили надежду, что вопросом резкого увеличения размера наценки сетями заинтересуется прокуратура.

Поправки к закону "О торговле" вступили в силу 15 июля 2016 года. Документ ограничил объем выплат, которые поставщики могут осуществлять в пользу ритейлеров, на уровне 5% стоимости поставки. В эту сумму должны входить премия за объем закупки (ретробонус, который до изменения закона мог составлять 10%), оплата маркетинговых, рекламных, логистических и других услуг (до этого момента не ограничивалась). Поправки также уменьшили отсрочку по оплате поставленного товара до 8-40 дней вместо 10-45 дней. Все договоры участники рынка должны были привести в соответствие с новыми требованиями к 1 января 2017 года.

 



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