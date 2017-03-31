Колокольцев: преступность в МВД упала до семилетнего минимума Уровень преступности среди сотрудников МВД России по итогам 2016 года оказался самым низким за последние семь лет, заявил глава министерства Владимир Колокольцев. "У нас за прошлый год совершено на 11 с лишним процентов преступлений сотрудниками внутренних дел меньше, чем за прошлый аналогичный период. Таким образом, достигли … самого низкого уровня за семь лет", - сообщил Колокольцев в интервью "Россия 24". При этом он отметил, что МВД, несмотря на имиджевые потери, не замалчивает такие факты и дает им принципиальную оценку.



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