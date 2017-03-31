Усадьба Мити-премьера в Ивановской области сдаётся ему, родимому, по 39,32 рубля в год исключительно по закону

Правительство Ивановской области заявило, что сдает более 4 тыс. га земли в заповеднике за 39,32 рубля в год компании "Орион" - владельцу усадьбы, которую называют дачей премьер-министра Дмитрия Медведева, - на тех же условиях, что и десяткам других охотничьих хозяйств. Власти настаивают на том, что сравнивать ставки аренды государственных земель и рыночные расценки некорректно.

На днях еженедельник "Собеседник" опубликовал ответ на депутатский запрос по поводу условий аренды земель фирмой "Орион", которая раньше называлась управляющей компанией фонда "Дар", фигурирующего в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о "тайной империи" Медведева "Он вам не Димон" . Арендатор получил 4108,49 га в аренду на 49 лет в результате аукциона, причем арендная ставка составила 39 рублей и 32 копейки в год за весь участок кедровой рощи на берегу Волги. Издание отмечало, что продажа права аренды 1 га в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей, то есть участок "Ориона" должен стоить не меньше 8 млрд рублей, или около 165 млн рублей в год.

В ответ на запрос РБК пресс-секретарь вице-премьера ивановского правительства Сергея Зобнина Дмитрий Тварнов сообщил, что "на точно таких же условиях" земли арендует 21 ивановское охотхозяйство. "Сравнивать рыночные ставки, действующие в Ивановской области, и размеры арендной платы на участки из состава земель, находящихся в государственной собственности, определяемые в соответствии с действующим в РФ законодательством, некорректно", - говорится в ответе.

В областном правительстве уточнили, что "размер арендной платы определяется на основе критериев, установленных ст. 28 ФЗ N209 "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Тварнов указал, что при расчете ставок применяется региональный коэффициент.

Представители ивановских охотничьих хозяйств, к которым журналисты обратились за уточнениями, сообщили, что ставки за аренду земельных и лесных участков действительно отличаются от рыночных и зависят от целого ряда факторов, в первую очередь от размера участка и соотношения в его составе полевых и лесных угодий.

Так, директор охотничьего хозяйства, площадь которого составляет 13 тыс. га, сообщил, что платит за пользование земельным участком 495 рублей в год. "У нас больше лесных... У них, может быть, больше полевых, ставка по которым ниже", - пояснил он.

Совладелец другого охотхозяйства, площадью 11 тыс га, рассказал, что для него ставка составляет 109 рублей за 1 тыс. га в год. "У разных хозяйств разная ставка. Это зависит от самих угодий, от лесных площадей в его составе и многих других моментов. И все это учитывается при расчете арендной ставки для конкретного охотхозяйства. Поэтому, действительно, может быть и 39 рублей, а может быть и 109 рублей и больше", - отметил он.

В то же время представитель регионального Общества охотников и рыболовов заявил, что арендная ставка в 39 рублей за 4 тыс. га в год - "это просто смех", однако он согласился с тем, что "в Плесе все может быть".

В выданном "Ориону" разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания сказано, что в 2014 году по просьбе этой фирмы областная администрация позволила доставить в хозяйство 50 маралов, в том числе 20 взрослых самцов. Животных привезли автомобильным транспортом c Алтая в приготовленный для них вольер площадью 124 га и по специально оговоренному графику уже начали выпускать на волю.

Расследование о "даче Медведева" в Плесе ФБК опубликовал в сентябре 2016 года. Тогда выяснилось, что объект охраняется ФСО и что над ним закрыто воздушное пространство.

В материале ФБК "Он вам не Димон" отмечалось, что фонд "Дар", в собственности которого находилась усадьба Миловка в Плесе, возглавляет однокурсник Медведева по юридическому факультету Ленинградского государственного университета, вице-президент "Газпромбанка" Илья Елисеев.

Они вместе начинали первые шаги в бизнесе: еще в 1990 году учредили малое предприятие "Уран" с уставным капиталом 100 рублей. Обоим учредителям тогда было по 25 лет. Затем в 1994 году они же на паях зарегистрировали АООТ "Консультационная фирма "Балфорт".

К созданию фонда, помимо Елисеева, причастны супруга премьер-министра Светлана Медведева и предприниматель Леонид Михельсон. По данным ФБК, в 2014 году "Дар" передал земельный участок в селе Миловка Ивановской области некоммерческому фонду "Градислава", а Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта - здание в селе Эсто-Садок в Сочи. В ФБК посчитали, что этот фонд в нарушение закона безвозмездно передал свое имущество на неуставные цели, и направили в Следственный комитет РФ заявление с просьбой возбудить дело о растрате в отношении руководителя фонда "Дар".

В сентябре 2016 года пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что "эта дача, как и другие объекты временного проживания, не находится в собственности Медведева и не используется им и членами его семьи на другом правовом основании", но добавила, что "это не значит, что они там никогда не были".

Напомним, что фракция КПРФ, поучаствовавшая в добывании информации об участке в Плесе, 24 марта внесла на рассмотрение Госдумы проект протокольного поручения комитету по безопасности и противодействию коррупции провести проверку материалов, представленных в фильме "Он вам не Димон". На случай если для принятия поручения не соберется необходимое число голосов, в партии предусмотрели инициативу о парламентском расследовании.

В минувшее воскресенье, 26 марта, по всей России прошли митинги протестов против коррупции, названные вдохновителями "Он нам не Димон". Только в Москве было задержано 1030 человек, в том числе организатор митинга оппозиционер Алексей Навальный, которому суд назначил штраф в размере 20 тыс. рублей и 15 суток ареста.

Между тем, сам Медведев ни словом не обмолвился о том, как думает жить дальше и отвечать ли "плебсу" на его многочисленные вопросы. Митя попытался сделать лицо такое, как будто ничего и не происходит в стране. И... вскоре сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания кабинета министров.

"Кто не участвует в Арктическом форуме - большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", - сказал Медведев перед началом заседания правительства в четверг, обращаясь к Ткачеву.

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