Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Возвращение Аляски или отвлечение внимания на негодный объект

Опубликовано 31.03.2017 автором в разделе комментариев 3

аляска. крым
Возвращение Аляски или отвлечение внимания на негодный объект

В связи с 150-летием продажи Аляски Соединенным Штатам (тогда они назывались САСШ) в российской, исключительно российской прессе появились спекуляции на тему ее возвращения.

Российская власть несколько раз грубо "вляпалась" - и с коррупцией Медведева вкупе с разгоном многотысячных митингов по всей стране, и с нелепыми объяснениями высшего должностного лица, и с забастовкой дальнобойщиков, не говоря о неуклюжих намеках на возвращение императорской власти... В общем, "клин клином вышибают", и по аналогии с "возвращением Крыма в родную гавань", поднявшим волну поддержки Путина и соответствующим ростом его популярности, решили заявить об исторических претензиях на Аляску. И не к жалкой какой-нибудь Украине, а к самим Соединенным Штатам!

Претензии действительно есть. 150 лет тому назад, по непродолжительном размышлении, император Александр Второй, решил продать Аляску американцам за 7,2 миллиона долларов. А деньги за этот огромный кусок земной суши, ставший самым большим по площади штатом США, в казну так и не попали... В, общем, "не валяй дурака, Америка!"

Понятно, что кампания эта носит сугубо пропагандистский характер и предназначена исключительно для внутреннего употребления - никаких заявок в международные суды и прочего от российской дипломатии не поступало. 

Всякому, даже альтернативно одаренному, гражданину понятно, что никогда территориальные споры между государствами не решаются просто в суде, как тяжба между крестьянами о межевом столбе или о принадлежности пруда. Тем более по прошествии 150 лет - в конце концов, современная Россия даже не правопреемница империи Романовых.

Однако ж заявка сделана, и спор об Аляске переходит на наших глазах в разряд истрических претензий. 

Можно привести пример таких претензий - по поводу старинного спора касательно Мальвинских островов между Великобританией и Аргентиной случилась настоящая война, которую Британия выиграла, но претензии остались. Есть множество старых споров в Юго-Восточной Азии, в число которых можно отнести и претензию Японии на южную часть Курильских островов. Может быть, ползучая сдача Курил Японии тоже будет оттеняться нелепой претензией на Аляску... Ну и как не вспомнить Крым, на который претендует не только Украина, но и Турция, и непризнанная никем, включая крымских татар, гипотетическая крымскотатарская государственность. 

Исторические претензии - страшая вещь, из-за них, по сути, началась Вторая мировая война.

Вот первое следствие, спровоцированное претензией на Аляску - обстоятельства продажи этой территории основательно дискредитируют миф о о прагматичности российской монархии. Царь-освободитель, прогрессивный государь Александр Второй, убитый, кстати, народовольцами, совершил сделку по продаже имперской территории, у которой до сих пор нет рационального объяснения!

Якоба Британия претендовала на Аляску и отдаленность ее от центра империи не оставляла возможности защитить ее - вот и продали ее более слабой, чем Британия и достаточно дружественной на тот момент Америке.

Но ведь колонии Великобритании были куда более отдаленными от метрополии, но как-то не стоял вопрос об их удержании. Та же Канада, дальняя западная часть которой граничила с русскими владениями в Америке, находилась, если следовать этой логике, под куда большей угрозой со стороны России и совсем не дружественных Британии САСШ. А недавно завершившаяся Крымская война показала, что Российская империя вполне способна защитить свои дальневосточные владения от британского флота.

То есть царская Россия не могла переварить уже принадлежавшие и осваиваемые ее гражданами земли. Это все не говоря о том, что Российская империя оказалась неспособна даже получить в казну деньги от продажи территории...

Далее, получается, что современная "путинская" Россия имеет претензии на те территории, что были утрачены полтора века назад и вполне добровольно. И имеет очевидные претензии территориального характера к постсоветским государствам, возникшим вместо бывших республик СССР. А что ж говорить о Финляндии, Польше, Манчжурии, не говоря уж о Прибалтике?

То, что сейчас Путин и его дипломатия ничего не говорят о принадлежности Хельсински и Варшавы с Таллином - ничего не значит. Претензии могут возникнуть в любой момент, спустя любое количество времени - ведь так? Ведь претензии на Аляску именно это подтверждают?

Так вляпаться может только путинская дипломатия "на лабутенах"... 

Сейчас НАТО во главе с США станет нагружать войсками и техникой Прибалтику и Финляндию с Польшей на полных основаниях - смотрите, эти русские даже на территорию США претендуют! Они же опасные сумасшедшие!

Мой великий предок, наверно, в гробу ворочается...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Кстате
о претензиях написал 31.03.2017 14:05
А если прямые потомки кривичей объявятся, чо делать буим? Атомными яйцами потрясать?
Ответить
(без названия)
Ой вей шлемазл написал 31.03.2017 13:44
Россиянам нравится идея погрузит в российское болото еще и Аляску? Что случилось с народом?
Ответить
Так ведь Капоне
прям так и сказал Сашке написал 31.03.2017 13:27
, мол, у себя можешь орать, что за 10 лимонов продал, а всерьез потянишься за деньгми - грохнем на куй.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цель - отставка правительства!
Цель - отставка правительства!
29.03.2017
Ю.Болдырев: протесты, что может быть дальше?
Ю.Болдырев: протесты, что может быть дальше?
30.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Иркутске дальнобойщики развернули стачечный лагерь (0)
Голос System of a Down проследит за надёжностью воспроизводства буржуазной Системы в Армении (0)
Союз профсоюзов России заявил о полной поддержке требований дальнобойщиков (2)
Возвращение Аляски или отвлечение внимания на негодный объект (3)
Колокольцев: преступность в МВД упала до семилетнего минимума (2)
Российские ритейлеры увеличили торговую наценку до 70% (1)
Усадьба Мити-премьера в Ивановской области сдаётся ему, родимому, по 39,32 рубля в год исключительно по закону (0)
В РЖД нагрянула прокуратура (1)
ВЦИОМ: четверть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли (16)
Протестная активность оказалась выше в регионах с низкой явкой на выборах (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Америку - индейцам! Аляску - мудозвонам!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Рыцари
Дарья Митина Дарья Митина: Мясорубка российской экономической науки
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Сравнение сложности организма и клетки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss