Возвращение Аляски или отвлечение внимания на негодный объект

В связи с 150-летием продажи Аляски Соединенным Штатам (тогда они назывались САСШ) в российской, исключительно российской прессе появились спекуляции на тему ее возвращения.

Российская власть несколько раз грубо "вляпалась" - и с коррупцией Медведева вкупе с разгоном многотысячных митингов по всей стране, и с нелепыми объяснениями высшего должностного лица, и с забастовкой дальнобойщиков, не говоря о неуклюжих намеках на возвращение императорской власти... В общем, "клин клином вышибают", и по аналогии с "возвращением Крыма в родную гавань", поднявшим волну поддержки Путина и соответствующим ростом его популярности, решили заявить об исторических претензиях на Аляску. И не к жалкой какой-нибудь Украине, а к самим Соединенным Штатам!

Претензии действительно есть. 150 лет тому назад, по непродолжительном размышлении, император Александр Второй, решил продать Аляску американцам за 7,2 миллиона долларов. А деньги за этот огромный кусок земной суши, ставший самым большим по площади штатом США, в казну так и не попали... В, общем, "не валяй дурака, Америка!"

Понятно, что кампания эта носит сугубо пропагандистский характер и предназначена исключительно для внутреннего употребления - никаких заявок в международные суды и прочего от российской дипломатии не поступало.

Всякому, даже альтернативно одаренному, гражданину понятно, что никогда территориальные споры между государствами не решаются просто в суде, как тяжба между крестьянами о межевом столбе или о принадлежности пруда. Тем более по прошествии 150 лет - в конце концов, современная Россия даже не правопреемница империи Романовых.

Однако ж заявка сделана, и спор об Аляске переходит на наших глазах в разряд истрических претензий.

Можно привести пример таких претензий - по поводу старинного спора касательно Мальвинских островов между Великобританией и Аргентиной случилась настоящая война, которую Британия выиграла, но претензии остались. Есть множество старых споров в Юго-Восточной Азии, в число которых можно отнести и претензию Японии на южную часть Курильских островов. Может быть, ползучая сдача Курил Японии тоже будет оттеняться нелепой претензией на Аляску... Ну и как не вспомнить Крым, на который претендует не только Украина, но и Турция, и непризнанная никем, включая крымских татар, гипотетическая крымскотатарская государственность.

Исторические претензии - страшая вещь, из-за них, по сути, началась Вторая мировая война.

Вот первое следствие, спровоцированное претензией на Аляску - обстоятельства продажи этой территории основательно дискредитируют миф о о прагматичности российской монархии. Царь-освободитель, прогрессивный государь Александр Второй, убитый, кстати, народовольцами, совершил сделку по продаже имперской территории, у которой до сих пор нет рационального объяснения!

Якоба Британия претендовала на Аляску и отдаленность ее от центра империи не оставляла возможности защитить ее - вот и продали ее более слабой, чем Британия и достаточно дружественной на тот момент Америке.

Но ведь колонии Великобритании были куда более отдаленными от метрополии, но как-то не стоял вопрос об их удержании. Та же Канада, дальняя западная часть которой граничила с русскими владениями в Америке, находилась, если следовать этой логике, под куда большей угрозой со стороны России и совсем не дружественных Британии САСШ. А недавно завершившаяся Крымская война показала, что Российская империя вполне способна защитить свои дальневосточные владения от британского флота.

То есть царская Россия не могла переварить уже принадлежавшие и осваиваемые ее гражданами земли. Это все не говоря о том, что Российская империя оказалась неспособна даже получить в казну деньги от продажи территории...

Далее, получается, что современная "путинская" Россия имеет претензии на те территории, что были утрачены полтора века назад и вполне добровольно. И имеет очевидные претензии территориального характера к постсоветским государствам, возникшим вместо бывших республик СССР. А что ж говорить о Финляндии, Польше, Манчжурии, не говоря уж о Прибалтике?

То, что сейчас Путин и его дипломатия ничего не говорят о принадлежности Хельсински и Варшавы с Таллином - ничего не значит. Претензии могут возникнуть в любой момент, спустя любое количество времени - ведь так? Ведь претензии на Аляску именно это подтверждают?

Так вляпаться может только путинская дипломатия "на лабутенах"...

Сейчас НАТО во главе с США станет нагружать войсками и техникой Прибалтику и Финляндию с Польшей на полных основаниях - смотрите, эти русские даже на территорию США претендуют! Они же опасные сумасшедшие!

Мой великий предок, наверно, в гробу ворочается...