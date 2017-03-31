Союз профсоюзов России заявил о полной поддержке требований дальнобойщиков

Исполком Союза профсоюзов России (СПР) обсудил ситуацию с акцией протеста, участие в которой принимает членская организация СПР - Межрегиональный профсоюз водителей профессионалов (МПВП). По итогам обсуждения исполком принял решение о поддержке МПВП.

Исполком СПР заявляет о поддержке требований, выдвинутых МПВП: полная отмена системы «ПЛАТОН» (сбор в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн за каждый километр пробега по федеральным дорогам РФ) или сохранение ее действия только для иностранных и транзитных перевозчиков с передачей собираемых средств непосредственно в бюджет РФ; отмена транспортного налога, поскольку уже существует акциз на топливо; наведение порядка, в том числе и антикоррупционного, на весовом контроле грузового транспорта, введение ответственности за превышение норм загрузки автомобиля на грузоотправителя, освободив от нее водителей; обеспечение соблюдения режима труда и отдыха водителей, установленного трудовым законодательством России.

Исполком СПР поручил генеральному инспектору труда СПР С.В. Храмову оказание МПВП силами Правовой инспекции труда СПР необходимую правовую и организационную поддержку на федеральном и региональном уровнях. Исполком рекомендовал членам профсоюзов СПР принять непосредственное участие в митингах, пикетах и иных действиях МПВП в поддержку указанных требований.

Исполком поручил генеральному секретарю СПР Е.А. Куликову довести позицию СПР до федеральных органов исполнительной власти, депутатов Государственной Думы ФС РФ, генерального секретаря Всемирной федерации профсоюзов (ВФП).