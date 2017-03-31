В Иркутске дальнобойщики развернули стачечный лагерь

В Иркутске протестующие против "Платона" дальнобойщики развернули стачечный лагерь на выезде из города. Как сообщает местное издание IRK.ru, около 50 фур выстроились рядом с автозаправочной станцией на выезде из Ново-Ленино, не мешая проезду других автомобилей. По словам протестующих, они намерены стоять не менее 10 дней. Водители требуют отменить плату за проезд по дорогам, транспортный налог, привести в норму режим труда и отдыха. Машины обклеены плакатами «Нет росту налогов!», «Нет платным дорогам» и другими. Отмечается, что рядом с лагерем дежурят экипажи полиции.

По данным издания, 1 апреля в городе состоится митинг против системы «Платон». Потестующие проедут по городским улицам на автомобилях с плакатами. По словам представителя пресс-службы администрации Иркутска, в демонстрации согласовано участие 10 автомобилей.

Напомним, 27 марта началась общероссийская акция протеста дальнобойщиков против системы "Платон". В Петербурге на 14 суток был арестован лидер протестующих - председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин. Его обвинили в управлении автомобилем без прав. Были задержания участников стачек и в других городах.