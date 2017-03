Голос System of a Down проследит за надёжностью воспроизводства буржуазной Системы в Армении выборы армения Солист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем за парламентскими выборами в Армении, прослушав в Ереване специальный курс, сообщила канадская актриса Арсине Ханджян на своей странице в Facebook. "Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении", приняли участие в курсах "Гражданин наблюдатель" и уже являемся официальными наблюдателями", - написала певица (цитата по РИА "Новости"). На фото также присутствует муж Ханджян - Атом Эгоян. К настоящему моменту Танкян, имеющий армянское происхождение, уже прибыл в Ереван в сопровождении американского режиссера Эрика Назаряна, уточняет News.am. Ранее Ханджян анонсировала свой приезд на выборы в Армению в компании своего супруга Атома Эгояна и Танкяна. "Мы намерены осуществить наблюдательскую миссию в ходе парламентских выборов. Кроме Танкяна, Назаряна, Эгояна и меня многие выразили желание быть в Армении 2 апреля", - заявила она. В сентябре 2016 года ряд представителей армянской диаспоры создали инициативу "Справедливость в Армении", цель которой - содействие демократическим изменениям в Армении. В ее планах была подготовка наблюдателей для участия в миссии. Сам Танкян в своем Instagram опубликовал фото с координатором организации "Объединение информированных граждан" Даниелом Ионесяном, который обнародовал в интернете записи телефонных разговоров с директорами школ и детских садов Армении, согласно которым они предоставляли правящей Республиканской партии Армении списки избирателей, отмечает Panarmenian.net. Ранее Танкян призвал армянских артистов и активистов всего мира присоединиться к нему для участия в наблюдении за ходом выборов, сообщал сайт "Новости-Армения". Выборы в парламент пройдут в Армении 2 апреля, они станут первыми в республике общегосударственными выборами после принятия конституционных реформ 2015 года, которые предусматривали переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков. System of a Down - американская рок-группа, образованная в 1992 году в Лос-Анджелесе Сержем Танкяном и гитаристом Дароном Малакяном. - Группа вызывала в нас, - вспоминает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - всегда только восхищение (в среде рок-коммуны, Эшелона), ибо была последовательно антибуржуазной, критикующей ЦРУ, находясь в самом сердце США, но вот моменты национал-патриотизма у армянских наших товарищей время от времени перевешивали, а вся левизна к концу нулевых (когда они и стали мегапопулярны у поколения альтернативщиков-металлистов) как-то вышла в романтический экологизм; нынешнее участие в выборах, однако, выглядит как акт мелкого сотрудничества с буржуазной, клановой по сути, наледуемой властью, на фоне прошлогодних-то массовых протестов (которые, в свою очередь, ни Серх, ни группа не заметили, никак не оценивали), что ж, зафиксируем эррозию революционности и на данном участке и не сотворим себе кумиров... Новость по теме: Власти Армении потребовали безоговорочной сдачи от вооруженной группы, захватившей здание полиции в Ереване



