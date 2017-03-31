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Московский листок

Первая "ответка" ДНР в Мариуполе: подорвана машина полковника СБУ

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 6

днр ато сбу всу
Первая "ответка" ДНР в Мариуполе: подорвана машина полковника СБУ

В результате взрыва автомобиля в Мариуполе в пятницу утром погиб полковник Службы безопасности Украины, сообщил глава спецслужбы Василий Грицак. "Сегодня, около 8:30 утра в жилом квартале Мариуполя взорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш", - цитирует Грицака его пресс-служба ведомства. 

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", - добавил глава СБУ. 

По данным агентства "Интерфакс", Хараберюш занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ. 

По информации отдела коммуникации полиции Донецкой области, взрыв произошел в 8:35 в Центральном районе Мариуполя (на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской). Район оцеплен, на месте ЧП работают полиция и взрывотехники. Причины взрыва устанавливаются. 

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в фейсбуке сообщил, что одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой ДНР. В Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается патрулирование полицейскими подразделениями, добавил он.

От редакции: А вот в ЛНР и ДНР тоже хвастались наперёд, что быстро отдают долги. И тут ещё большой-большущий вопрос, кто кому должен. "За Мозгового отвека будет" - прозвучало, помнится, из уст ещё не майора в мае 2015-го. Правда, "Тени", которые взяли на себя это резонансное убийство (не одного комбрига, а и всех, кто с ним ехал) - возникли в эфире один только раз. И далее версия насчёт внутренних, плотницких разборок стала приоритетной - месть за Антифашистский форум. И вопрос об "ответке" как-то сам отпал. Потом последовали устранения всех народных военачальников этого ополчения - Дрёмова, Моторолы, Гиви... И снова ни одной "ответки". Но беда вся в том, что эти междоусобицы - лишь всё неотвратимее говорят о возобновлении полномасштабной войны, которую буржуи по обе стороны линии соприкосновения не умеют остановить, потому что не хотят, война им выгодна. А гибнут-то не "миротворцы"... 

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
да все понятно написал 31.03.2017 15:31
все эти "ДНР-ЛНР" просто клоуны и предатели, а реально кошмарит Донбасс Россия
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Re: Мало России и россиянам не покажется.
Санек написал 31.03.2017 15:21
Да ладно пугать, меж собой сначала разберитесь. А то смотришь и уже совсем непонятно кто кого метелит. Но интересно. Так что продолжайте цирковые выкрутасы.
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(без названия)
Китай готовится написал 31.03.2017 15:15
...отношения России с Китаем будут необратимо ухудшаться и через десять лет могут стать нетерпимыми. Через 10-15 лет военная мощь Китая будет сопоставима с мощью США и в десятки раз будет превышать возможности вооруженных сил России.
При всем этом мы не можем не видеть очевидного: Китай уже сегодня открыто готовит агрессию против России, а России ответить нечем. Сегодня Китай рассматривает Россию в качестве своего стратегического тыла и уже почти открыто диктует ей свои условия освоения им ресурсных пространств нашей Сибири и Дальнего Востока.
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(без названия)
Во всем мире это называется тер юактом. написал 31.03.2017 15:04
И виновата в том одна Россия. Как не кочевряжится кремлевская шобла , но ответ держать придется. Счет растет с каждым таким действом.
Сегодня погибли трое украинских военнослужащих в окопах от залпов тяжелой артиллерии , которой быть не должно. И вчера , и так ежедневно. Никто не забывает кто придумал и воплрщает новороссию на землях Украины.
Теперь еще и спецопперации.
Мало России и россиянам не покажется. Мир запрягает долго.
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(без названия)
стоик704 написал 31.03.2017 14:54
Так и не научились "луговые и чапманы" работать тихо и гладко?
Тупицы?
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Не "ответка" это ...
СтарпЁр написал 31.03.2017 14:29
просто, в машине после зимы очередной кондиционер сработал
***
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