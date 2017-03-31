Первая "ответка" ДНР в Мариуполе: подорвана машина полковника СБУ

В результате взрыва автомобиля в Мариуполе в пятницу утром погиб полковник Службы безопасности Украины, сообщил глава спецслужбы Василий Грицак. "Сегодня, около 8:30 утра в жилом квартале Мариуполя взорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш", - цитирует Грицака его пресс-служба ведомства.

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", - добавил глава СБУ.

По данным агентства "Интерфакс", Хараберюш занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ.

По информации отдела коммуникации полиции Донецкой области, взрыв произошел в 8:35 в Центральном районе Мариуполя (на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской). Район оцеплен, на месте ЧП работают полиция и взрывотехники. Причины взрыва устанавливаются.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в фейсбуке сообщил, что одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой ДНР. В Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается патрулирование полицейскими подразделениями, добавил он.

От редакции: А вот в ЛНР и ДНР тоже хвастались наперёд, что быстро отдают долги. И тут ещё большой-большущий вопрос, кто кому должен. "За Мозгового отвека будет" - прозвучало, помнится, из уст ещё не майора в мае 2015-го. Правда, "Тени", которые взяли на себя это резонансное убийство (не одного комбрига, а и всех, кто с ним ехал) - возникли в эфире один только раз. И далее версия насчёт внутренних, плотницких разборок стала приоритетной - месть за Антифашистский форум. И вопрос об "ответке" как-то сам отпал. Потом последовали устранения всех народных военачальников этого ополчения - Дрёмова, Моторолы, Гиви... И снова ни одной "ответки". Но беда вся в том, что эти междоусобицы - лишь всё неотвратимее говорят о возобновлении полномасштабной войны, которую буржуи по обе стороны линии соприкосновения не умеют остановить, потому что не хотят, война им выгодна. А гибнут-то не "миротворцы"...

Д.Ч.

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