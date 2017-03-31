Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Самаре состоится очередной митинг за возврат льгот и отставку губернатора

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 2

В Самаре состоится очередной митинг за возврат льгот и отставку губернатора

2 апреля в Самаре состоится очередной объединённый митинг пенсионеров и молодёжи с требованием возврата льгот по ЖКХ и безлимитного проезда, против коррупции и за отставку губернатора Николая Меркушкина. Согласованная акция по уведомлению движения "Гражданская инициатива" начнётся в 14:00 на площадке около бывшего Дворца спорта Авиационного завода на улице Физкультурной.

"Пока пенсионерам предлагают потуже затянуть пояса, Меркушкин и его «команда созидания» не отказывает себе ни в чем! За 4 года, с 2012 по 2016 год выросли расходы:

В три раза, с 56 до 154 млн рублей на содержание губернатора, с 302 до 600 млн – на его рекламу по ТВ и в газетах, с 60 до 550 млн рублей в год на праздники и банкеты с участием губернатора.

В подмосковной Рублевке сын Меркушина с министром строительства Самарской области построили себе дворцы стоимостью 264 (!) млн рублей и 360 (!) млн рублей.

В резиденции губернатора на Первой просеке заезжие чиновники платят за аренду госкотедда в 150-200 кв.м. по 5 тысяч рублей в месяц, а сам Меркушин с женой и прислугой живет во дворце 600 (!) кв.м. бесплатно!", - говорится в листовке протестующих.

Напомним, первый митинг в Самаре состоялся 4 февраля. Участники митинга собирали подписи за возвращение безлимитных поездок по социальным картам и выступили против отмены ежемесячных доплат гражданам, продолжающим работать после выхода на пенсию. Впоследствии в Самаре прошли еще несколько таких акций. Последняя из них собрала свыше 2000 человек.

Материалы по теме: Самарским студентам порекомендовали поддержать "курс Владимира Путина" и доносить на оппозиционеров

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Уря!
Санек написал 31.03.2017 15:10
Не, пора чо то делать. А то эти демосранты совсем распоясались, уже на губернатора хвост подняли. Так и до Вовы доберутся. Срочно нужны контырмеры, причем решительные. Надо подготовить провокаторов (не сложное дело). Рвануть пару захудалых взрывпакетов в их толпе или зафигачить молотова в ментовскую машину. И под это дело отдубасить их всех, но при этом камеры отобрать. Списать все на экстремизьмь. С посадками , конечно. В следующий раз подумают прежде чем собирать толпу.
Ответить
(без названия)
Дед зануда написал 31.03.2017 14:51
Пойду-ка и я в сарай..
За вилами..
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цель - отставка правительства!
Цель - отставка правительства!
29.03.2017
Ю.Болдырев: протесты, что может быть дальше?
Ю.Болдырев: протесты, что может быть дальше?
30.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В украинском Мелитополе потребовали восстановить торговые связи с Россией (2)
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год (0)
Вместо новых квартир по программе "Война хиижинам" москвичи получат... ипотеку! (0)
В Самаре состоится очередной митинг за возврат льгот и отставку губернатора (2)
Первая "ответка" ДНР в Мариуполе: подорвана машина полковника СБУ (6)
В Иркутске дальнобойщики развернули стачечный лагерь (4)
Голос System of a Down проследит за надёжностью воспроизводства буржуазной Системы в Армении (0)
Союз профсоюзов России заявил о полной поддержке требований дальнобойщиков (5)
Возвращение Аляски или отвлечение внимания на негодный объект (5)
Колокольцев: преступность в МВД упала до семилетнего минимума (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Литературные премии
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: #Орлец Как честные дорожники "обули" жадных орловских жуликов
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Америку - индейцам! Аляску - мудозвонам!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Рыцари
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss