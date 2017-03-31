В Самаре состоится очередной митинг за возврат льгот и отставку губернатора

2 апреля в Самаре состоится очередной объединённый митинг пенсионеров и молодёжи с требованием возврата льгот по ЖКХ и безлимитного проезда, против коррупции и за отставку губернатора Николая Меркушкина. Согласованная акция по уведомлению движения "Гражданская инициатива" начнётся в 14:00 на площадке около бывшего Дворца спорта Авиационного завода на улице Физкультурной.

"Пока пенсионерам предлагают потуже затянуть пояса, Меркушкин и его «команда созидания» не отказывает себе ни в чем! За 4 года, с 2012 по 2016 год выросли расходы:

В три раза, с 56 до 154 млн рублей на содержание губернатора, с 302 до 600 млн – на его рекламу по ТВ и в газетах, с 60 до 550 млн рублей в год на праздники и банкеты с участием губернатора.

В подмосковной Рублевке сын Меркушина с министром строительства Самарской области построили себе дворцы стоимостью 264 (!) млн рублей и 360 (!) млн рублей.

В резиденции губернатора на Первой просеке заезжие чиновники платят за аренду госкотедда в 150-200 кв.м. по 5 тысяч рублей в месяц, а сам Меркушин с женой и прислугой живет во дворце 600 (!) кв.м. бесплатно!", - говорится в листовке протестующих.

Напомним, первый митинг в Самаре состоялся 4 февраля. Участники митинга собирали подписи за возвращение безлимитных поездок по социальным картам и выступили против отмены ежемесячных доплат гражданам, продолжающим работать после выхода на пенсию. Впоследствии в Самаре прошли еще несколько таких акций. Последняя из них собрала свыше 2000 человек.

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