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Московский листок

Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 0

Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 г., сообщила сегодня пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. «Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров», - цитирует Тимакову ТАСС.

Согласно декларации за 2015 год, доход Медведева составил 8,78 млн рублей, что на 716,3 тысячи больше, чем годом раньше. Глава правительства по-прежнему владеет квартирой площадью 367,8 кв м. и на условиях аренды (сроком 49 лет) и земельным участком в 47 соток. Из автомобилей - два раритетных ГАЗ-20 "Победа" 1948 года и ГАЗ-21 "Волга" 1962 года, а у супруги - Volkswagen Golf 1999 года и два машиноместа общей площадью 32,5 кв м. При этом никакого дохода Светлана Медведева не получала.

Больше всех в правительстве в 2015 году заработал министр по работе с Открытым правительством Михаил Абызов - 455 млн 579,6 тысяч рублей. Вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев заработал 153,8 млн рублей, глава Минпромторга Денис Мантуров 144,7 млн, первый вице-премьер Игорь Шувалов увеличил свой доход более чем в 10 раз - до 97,2 млн рублей. Доходы Ольги Голодец выросли более чем на 8 млн и составили 23,1 млн. Более чем на 10 миллионов рублей выросли доходы у министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который получил 32,1 млн.

Самый скромный доход задекларировали министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров - 5,79 млн рублей, а также министр труда и соцразвития Максим Топилин - 5,9 млн рублей.

 



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