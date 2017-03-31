В украинском Мелитополе потребовали восстановить торговые связи с Россией

В украинском Мелитополе 250 доведенных до отчаяния сотрудников крупнейшего градообразующего завода вышли на митинг с требованием восстановить утраченные экономические связи с Россией. Они принесли плакаты с лозунгами "Устали жить по-новому", "Обеспечьте рынки сбыта".
По словам участников митинга, только возобновление сотрудничества с традиционными российскими партнерами позволит сохранить предприятие, которое последние годы находится на грани выживания. Рабочие отмечают, что после разрыва торговых связей в Россией предприятие оказалось в глубоком кризисе, половина сотрудников потеряла работу, а остальным урезали зарплату.
«Мы, представители трудового коллектива нашего завода, выражаем протест против разрушительной политики, подавления гражданских прав, которые проводит власть. Своими нелогичными решениями руководство страны прикрывает провалы в политической, экономической и социальных сферах, показывает бессилие, а точнее, нежелание прекратить войну, отвлекает внимание людей от развала экономики и тотального обнищания», — говорится в обращении рабочих к Порошенко.
Кроме того, рабочие потребовали "прекратить борьбу с русской культурой... безотлагательно заняться восстановлением нашей экономики и подтвердить наше единение".
Ранее с аналогичным требованием выступили сотрудники еще более десяти крупных украинских предприятий.
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непонятно написал 31.03.2017 15:34
про требование рабочих "прекратить борьбу с русской культурой" - вообще смешно
очевидно что на лубянке пропагандоны писали, не знающие ситуации в Украине
Не делайте из людей идиотов написал 31.03.2017 15:31
Это новости Мелитополя. И где ?
Тщательнее нужно врать. С вдохновением . С выражением. А не нести хню в массы.