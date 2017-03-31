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Московский листок

Вместо новых квартир по программе "Война хижинам" москвичи получат... ипотеку!

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 1

беспредел москва собянин хуснуллин хрущобы
Вместо новых квартир по программе "Война хижинам" москвичи получат... ипотеку!

Столичные власти рассматривают возможность запуска программы льготной ипотеки в рамках реновации жилого фонда в городе, заявил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу. 

"Мы не исключаем, что часть жителей сносимых домов при переселении захочет улучшить свои жилищные условия за счет покупки дополнительных площадей. Для этих целей, в настоящее время рассматриваются варианты льготной ипотеки, но механизм пока не проработан", — сказал М.Хуснуллин. 

Заместитель мэра не исключил, что в этой части программы может быть привлечено АИЖК, однако окончательного решения еще нет. 

При этом М.Хуснуллин подчеркнул, что переселенцам в обязательном порядке предоставят квартиры с таким же количеством комнат, как и в старой квартире, однако вырастет нежилая площадь — кухня, санузлы, прихожая. 

Как сообщалось, 21 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы заявил, что считает целесообразным снос всех пятиэтажек вместо их капремонта. По планам столичных властей, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м, город приступит к полной ликвидации оставшегося пятиэтажного фонда. 

Новая программа сноса пятиэтажек затронет около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 млн москвичей. С.Собянин возглавил штаб по реализации программы реновации жилищного фонда.

От редакции: Это, безусловно, гениально! Помните наш заголовок недавний "Москвичи заплатят за снос своего же жилья"? Многие считали сие гиперболой - мол, никогда такого не было, а жителям сносимых домов тотчас предоставляли квартиры не просто в том же районе, а даже на той же улице - некий закон об этом выпустил Лужков. Но оцените предпринимательскую жилку Хуснуллина - эти парни хотят не просто разовой выплаты, они хотят подсадить жертв программы "Война хижинам, мир дворцам" на длинные, долгие деньги. А ипотека эта, само собою, пойдёт через Банк Москвы или Московский кредитный банк, чем и обогатит разрушителей вполне ремонтируемых, обновляемых хрущоб.

И знаете, что мне интереснее всего в этой истории? Нет, даже не то, что бизнес мэрии и стройкомплекса на данном участке снова сулит сверхприбыли. Это очевидно - неприбыльные проекты Собянин не затевает, ибо сидит в кресле мэра не очень-то прочно, а запастись надо надолго. Нет, мне любопытнее всего, как московские власти поступят с теми деньгами (немалыми в намеченных масштабах сноса), которые с начала кризиса, с 2013-го года, платили жильцы каждой квартиры в хрущобах - на капремонт! Что, это и есть тот капремонт, который обещали грабители из собянинской мэрии, когда вводили в квиточках новую графу, новую статью поборов?! Хорош же капремонт! (москвичей нае*али дважды: в квиточках и в проекте сноса) Бац - и нету дома, а ты ещё и на ипотеку подсел. Вот такое буржуазное улучшение жилусловий! Вы представляете, насколько это коррумпированная схема будет? Да там все озолотятся в управах и мэрии - а силовые структуры не видят и видеть не хотят, как в зародыше уже прорисовывается очередной коррупционный монстр. Они - борцов с коррупцией по всей Москве и родной Хуснуллину Казани ловят, школьников да студентов, которые на видеокамеры "попались"...

Как оно было в СССР? Ну, если кто подзабыл - напомню. Да, из центра отселяли - но обязательно с улучшением, увеличением метража. Из коммуналок народ с удовольствием переезжал в отдельные многокомнатные квартиры, и НИ КОПЕЙКИ не платил за это государству или городу! Однако - капитализм это же такая "выгодная" народу система отношений меж государством и обществом... Ну, кто из хрущоб сносимых голосовал за Ельцина, Путина, Лужкова, Собянина - похвалите себя в прошлом, вот и ваш час пришёл.

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении 

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Всего комментариев к статье: 1
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пора сносить не хрущевки, а Собянина и кагал?
стоик 666 написал 31.03.2017 16:08
иначе они всех москвичей отнесут на кладбище ?
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