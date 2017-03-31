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Московский листок

Amnesty International признала узниками совести участников антикоррупционных акций

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 0

Amnesty International признала узниками совести участников антикоррупционных акций

Международная правозащитная организация Amnesty International признала "узниками совести" арестованных во время протестных акций 26 марта волонтеров и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

"В то время как сообщалось отдельные случаи насилия со стороны некоторых участников акции, митинги в Москве и в других местах были всецело мирными. Мы призываем российские власти реагировать на эти инциденты соразмерным образом и гарантировать, что все случаи честно и открыто рассматриваются в компетентных судах. Все мирные демонстранты должны быть немедленно освобождены; никто не должен быть лишен свободы только за осуществление их права на свободу выражения и мирных собраний", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правозащитников.

По словам главы российского представительства Amnesty International Сергея Никитина, "задерживая сотни демонстрантов, российские власти продемонстрировали свое глубокое презрение к праву на свободу слова и собраний".

"Россия нарушила свой собственный печальный рекорд для массовых задержаний, арестовав более тысячи человек в тот же день, только в Москве", - отметил правозащитник.

 



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