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Московский листок

Работу Путина одобряют 81% россиян

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 4

Работу Путина одобряют 81% россиян

81% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ и 64% проголосовали бы за него, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, следует из результатов мартовского опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Социологи отмечают, что у российского лидера фактически нет конкурентов на президентских выборах. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы проголосовать не более 10% участников опроса, Геннадий Зюганов может рассчитывать только на 4% голосов, еще 2% опрошенных готовы поддержать бизнесмена Михаила Прохорова. В то же время девять 9% респондентов заявили, что не пошли бы на выборы в ближайшие выходные.

Высокими также остаются рейтинги доверия к Владимиру Путину – 78%, из них 39% заявили о "безусловном доверии". Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют почти вдвое меньше – 41%.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Рамарио акро написал 31.03.2017 17:08
Не этого дятла одобряют 120% процентов а ближе к выборам все 150% нарисуют
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россияне одобряют
а 100 % русских написал 31.03.2017 16:58
терпеть не могут этого россиянина и его кагал.
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(без названия)
грибник написал 31.03.2017 16:42
Выборы без выбора, выбираем менее ядовитого.
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опрос проводился в госдуме, совете федерации, правительстве и губернаторском корпусе
kerg написал 31.03.2017 16:26
и даже так, ну не набирает он желаемых 70%.
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