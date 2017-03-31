Работу Путина одобряют 81% россиян

81% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ и 64% проголосовали бы за него, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, следует из результатов мартовского опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Социологи отмечают, что у российского лидера фактически нет конкурентов на президентских выборах. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы проголосовать не более 10% участников опроса, Геннадий Зюганов может рассчитывать только на 4% голосов, еще 2% опрошенных готовы поддержать бизнесмена Михаила Прохорова. В то же время девять 9% респондентов заявили, что не пошли бы на выборы в ближайшие выходные.

Высокими также остаются рейтинги доверия к Владимиру Путину – 78%, из них 39% заявили о "безусловном доверии". Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют почти вдвое меньше – 41%.