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Московский листок

Песков: отношения России и США даже хуже, чем в эпоху "холодной войны"

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 1

Песков: отношения России и США даже хуже, чем в эпоху "холодной войны"

Отношения России и США в настоящее время находятся в худшем состоянии, чем во времена "холодной войны", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News. "Новая холодная война? Может быть, даже хуже. Может быть, даже хуже, учитывая шаги предыдущей администрации США", - ответил Песков на вопрос ведущего о том, находятся ли отношения двух стран в состоянии "холодной войны".

По его словам, "недружественные" по отношению к Москве решения администрации бывшего президента США Барака Обамы нанесли существенный ущерб двусторонним отношениям. "Я говорю об этих незаконных действиях против российской собственности в Вашингтоне и Нью-Йорке, о высылке российских дипломатов и обо всем в этом духе. Такого не было в дипломатических отношениях в мире в течение многих и многих десятилетий ", - пояснил пресс-секретарь президента.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ну как же так?!
kerg написал 31.03.2017 16:50
а как же Трампнаш и все такое. Ведь вся страна праздновала победу.
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