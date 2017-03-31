Зюганов обвинил Навального в попытке перехватить "многолетнюю инициативу по борьбе с коррупцией"

В КПРФ обвинили основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в попытке перехватить у партии "многолетнюю инициативу по борьбе с коррупцией".

"Мы не должны позволить этому другу Запада в новой "антикоррупционной" упаковке перехватить инициативу. Именно КПРФ давно и решительно добивается кардинального изменения социально-экономического курса страны в интересах большинства населения, а не кучки олигархов", - сказано в заявлении за подписью Г. Зюганова, опубликованном на сайте партии.

По словам Зюганова, "Навальный - это политическое «изделие», изготовленное в лабораториях США для очередного погрома России". "Навальный даже внешне – молодой Ельцин, но только трезвый… Навальный пошел дальше – предлагает городам и районам то же самое, втягивая в свою преступную деятельность, прежде всего, неокрепшую молодежь. Этот «оппозиционер» явно опирается на весьма влиятельную прозападную часть верхушки РФ. Иначе как объяснить тот факт, что он постоянно выходит сухим из воды, хотя целый ряд наших патриотов-активистов неустанно преследуются властью или уже сидят за решеткой", - считает Зюганов.

По его словам, одобрительная реакция западных политиков и СМИ на акцию 26 марта показывает, что деятельность Навального получает полную поддержку сил, заинтересованных в дестабилизации России. "Этого господина искусственно выкатывают на первые роли в качестве главного борца со взяточничеством. На самом деле его явно используют как таран, направленный против России", - говорится в заявлении.

В КПРФ отмечают, что Навальный сознательно замалчивает о многолетней антикоррупционной деятельность КПРФ. "А ведь именно КПРФ потребовала отстранения от власти Бориса Ельцина за его преступные проделки, в том числе и коррупционного характера. Мы добивались расследования деятельности корпорации РОСНАНО и г-на Чубайса. Настаивали на судебном преследовании бывшего министра обороны Сердюкова - персонажа крупных коррупционных скандалов", - говорится в заявления.

"При этом прозападный «оппозиционер» предлагает лечить симптомы болезни, а не ее причины. Он стремится лишь подретушировать уродливое лицо бандитского капитализма в России, вместо того, чтобы выжечь его каленым железом… На самом деле этот «оппозиционер» - плоть от плоти олигархической классовой группировки, захватившей власть в 1991 году. Он не требует смены курса, который вогнал в нищету десятки миллионов наших сограждан. Он лишь стремится, чтобы грабеж народа осуществлялся по западным лекалам, то есть более "цивилизованно", - говорится в заявлении.

"Мы не должны позволить этому другу Запада в новой «антикоррупционной» упаковке перехватить инициативу. Именно КПРФ давно и решительно добивается кардинального изменения социально-экономического курса страны в интересах большинства населения, а не кучки олигархов", - отмечают в КПРФ.