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Московский листок

Зюганов обвинил Навального в попытке перехватить "многолетнюю инициативу по борьбе с коррупцией"

Опубликовано 31.03.2017 в разделе комментариев 9

Зюганов обвинил Навального в попытке перехватить "многолетнюю инициативу по борьбе с коррупцией"

В КПРФ обвинили основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в попытке перехватить у партии "многолетнюю инициативу по борьбе с коррупцией".

"Мы не должны позволить этому другу Запада в новой "антикоррупционной" упаковке перехватить инициативу. Именно КПРФ давно и решительно добивается кардинального изменения социально-экономического курса страны в интересах большинства населения, а не кучки олигархов", - сказано в заявлении за подписью Г. Зюганова, опубликованном на сайте партии.

По словам Зюганова, "Навальный - это политическое «изделие», изготовленное в лабораториях США для очередного погрома России". "Навальный даже внешне – молодой Ельцин, но только трезвый… Навальный пошел дальше – предлагает городам и районам то же самое, втягивая в свою преступную деятельность, прежде всего, неокрепшую молодежь. Этот «оппозиционер» явно опирается на весьма влиятельную прозападную часть верхушки РФ. Иначе как объяснить тот факт, что он постоянно выходит сухим из воды, хотя целый ряд наших патриотов-активистов неустанно преследуются властью или уже сидят за решеткой", - считает Зюганов.

По его словам, одобрительная реакция западных политиков и СМИ на акцию 26 марта показывает, что деятельность Навального получает полную поддержку сил, заинтересованных в дестабилизации России. "Этого господина искусственно выкатывают на первые роли в качестве главного борца со взяточничеством. На самом деле его явно используют как таран, направленный против России", - говорится в заявлении.

В КПРФ отмечают, что Навальный сознательно замалчивает о многолетней антикоррупционной деятельность КПРФ. "А ведь именно КПРФ потребовала отстранения от власти Бориса Ельцина за его преступные проделки, в том числе и коррупционного характера. Мы добивались расследования деятельности корпорации РОСНАНО и г-на Чубайса. Настаивали на судебном преследовании бывшего министра обороны Сердюкова - персонажа крупных коррупционных скандалов", - говорится в заявления.

"При этом прозападный «оппозиционер» предлагает лечить симптомы болезни, а не ее причины. Он стремится лишь подретушировать уродливое лицо бандитского капитализма в России, вместо того, чтобы выжечь его каленым железом… На самом деле этот «оппозиционер» - плоть от плоти олигархической классовой группировки, захватившей власть в 1991 году. Он не требует смены курса, который вогнал в нищету десятки миллионов наших сограждан. Он лишь стремится, чтобы грабеж народа осуществлялся по западным лекалам, то есть более "цивилизованно", - говорится в заявлении.

"Мы не должны позволить этому другу Запада в новой «антикоррупционной» упаковке перехватить инициативу. Именно КПРФ давно и решительно добивается кардинального изменения социально-экономического курса страны в интересах большинства населения, а не кучки олигархов", - отмечают в КПРФ.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
Виктор написал 31.03.2017 18:41
Ну и шар. А некоторые неплохие люди вроде Юрия Болдырева еще надеются, что с КПРФ можно сварить кашу, выдвинув единого кандидата от народно патриотических сил. Сольет, как только команда из АП поступит. Не верьте КПРФ. Единственный реальный лидер &#8211; Навальный. Какой уж есть, раз у других не хватило способностей жестко противостоять режиму.
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(без названия)
Рамарио акро написал 31.03.2017 18:28
Дедушка Зю это старый пердун а его партия это сатилит единой России за всю историю КПРФ Зю ни разу людей на улицу не вывел только болтать старый апортунист.
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Re: kerg
А.Головенко, журналист написал 31.03.2017 18:19
У меня отношение к Зюге и Навальному примерно одинаковое - скажем так, иронико-ироническое.
Но расследования ФБК по Шувалову, Якунину, Пескову, Чайке, других горлохватам и теперь по Димону никто не опроверг.
А КПРФ похвалиться особо нечем.
Зюганов ревнует, что во явки родимой на выборах-2018 Кремль делает ставку на правдоруба Лешу, а не него.
А тут ему, конечно, на 5-й день после марша приказали мочить Навального.
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 31.03.2017 18:16
Вся власть многонациональному российскому народу!!!
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(без названия)
Прохожий написал 31.03.2017 18:07
Что это деда Зю раскудахтался.Знать Гуньдяев добро дал.Спал,спал,и приснилось ему,что он борец с коррупцией.Спи и дальше милый друг,только страну вы прос...ли.
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(без названия)
Зюганов капут написал 31.03.2017 18:03
В КПРФ обвинили .....
*************
А в Украине компартия запрешена как не оправдавшая и враг рабочих и крестьян. России это так же касается. Вырожденцы из КПРф только отвращают от идеи коммунизма.
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Да, это же дети лейтенанта Шмидта!
Книголюб написал 31.03.2017 17:57
Зюганов - борец с коррупцией, Жирик - гусский нацик - за права русских, Выхухоль - тоже какой-то там борец... Ну, а Путин - третейский судья, к которому аппелируют все недовольные нарушением конвенции.
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(без названия)
Похреннам написал 31.03.2017 17:49
Да ужж: "многолетняя инициатива" - как статичный коитус, - мымринское чудище неизменно в своей самобытности.
...давеча какого-то из ихних мочканули в укропистане, - ск.генаша с его снял за депутатство-то, ась?..
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___________
kerg написал 31.03.2017 17:37
Поди под диктовку пескова писал)))
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