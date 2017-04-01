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Московский листок

На публичные слушания по Генплану Чехова из многотысячного города пришло всего 2 человека

Опубликовано 01.04.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

На публичные слушания по Генплану Чехова из многотысячного города пришло всего 2 человека

В Чехове создана идеальная модель управления государством, конечно же, таковой, как ее видят чиновники.

А точнее сказать - полная апатия граждан к происходящему. И теперь любые решения должностные лица могут принимать без мнения народа. Это мнение и раньше не особо учитывалось, а теперь и вовсе не нужно муниципальным и областным бонзам.

На публичные слушания по проекту Генерального плана городского поселения Чехов пришло всего два жителя. И это из многотысячного населения микрорайона Венюково. А вообще в зале клуба «Энергомаш» присутствовало девять человек, трое из которых были журналисты и четверо работников администрации…

Теперь органы местного самоуправления могут смело отчитываться о небывалых достижениях на ниве управленческих навыков. Об идеальной модели руководства муниципалитетом можно докладывать «наверх» и писать в учебниках.

Говорить о проекте Генплана уж нет смысла. Лучше напомнить, как был достигнут такой результат?

Для начала стоит вспомнить, что лет пять назад с безумными многолюдными баталиями и боями местного значения Генплан Чехова был принят и утвержден на местном уровне и благодаря активности граждан, он, хоть как-то отвечал интересам жителей. После утвержденный и до сих пор действующий Генплан забраковали на областном уровне на Градостроительной комиссии и отправили на доработку. Все это время граждане, инициативные группы, общественные организации, штурмовали чиновничьи бастионы, отправляя сотни писем и электронных обращений в районную администрацию и правительство московской области. С той же методичностью записывались на прием и в устной форме требовали сохранить аутентичность города, не допустив тотальной застройки, как, например, это запланировано в секторе ИЖС.

Но на все заявления и обращения шла череда стандартных отписок, дескать, будут публичные слушания по проекту Генплана, тогда и внесете свои замечания и предложения. А на личных приемах, лукаво улыбающиеся чиновники добавляли сакраментальную фразу, что публичные слушания носят всего лишь рекомендательный характер…

Так методично убивали любую инициативу «снизу». Хотя, правильнее сказать – «сверху», ведь в соответствии с 3 статьей Конституции, именно граждане являются единственным источником власти в стране.

Впрочем, кто сегодня вспоминает о Конституции? Наверное, одни лишь жители. Конституцию даже публично зачитать вслух в оный день запрещают! Оштрафовать, а то и посадить могут!

Но вернемся к Чехову.

То, с каким «уважением» чиновники и провластные депутаты из партии «Единая Россия» относятся к мнению граждан, показала реформа местного самоуправления, навязанная Губернатором Воробьевым.

Этот последний всплеск гражданской активности был не просто убит на корню, мнение граждан растоптали и более того, о него вытерли ноги. На публичных слушаниях клубы были переполнены. Жители не просто стояли в проходах, те, кому не хватило места в зале, дежурили в фойе. И в голос скандировали требование сохранить местное самоуправление.

Итог печален. Несмотря на выигранные публичные слушания советы депутатов, включая районный, куда входят и Главы поселений, то есть – исполнительная власть, совмещенная с представительной, приняли Решения об уничтожении местного самоуправления.

Приняли, невзирая на мнение граждан, вопреки 131-ФЗ и 12 статье Конституции!

Закон попран. Конституция публично растоптана. Мнение граждан выброшено в помойное ведро.

Идеальная модель управления гражданами создана.

А теперь и апробирована на слушаниях по проекту Генплана Чехова.

Даже не стану упоминать такие «мелочи», как проведение публичных слушаний в неурочное время, когда все население находится на работе.

Суть не в этом.

А в том, что в Чехове любая гражданская инициатива населения убита на корню.

Люди больше не желают участвовать в общественной жизни от беспросветности и бесперспективности, наперед зная, что об их мнение вытрут ноги.

А пока они заняты выживанием…



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