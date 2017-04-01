На публичные слушания по Генплану Чехова из многотысячного города пришло всего 2 человека

В Чехове создана идеальная модель управления государством, конечно же, таковой, как ее видят чиновники.
А точнее сказать - полная апатия граждан к происходящему. И теперь любые решения должностные лица могут принимать без мнения народа. Это мнение и раньше не особо учитывалось, а теперь и вовсе не нужно муниципальным и областным бонзам.
На публичные слушания по проекту Генерального плана городского поселения Чехов пришло всего два жителя. И это из многотысячного населения микрорайона Венюково. А вообще в зале клуба «Энергомаш» присутствовало девять человек, трое из которых были журналисты и четверо работников администрации…
Теперь органы местного самоуправления могут смело отчитываться о небывалых достижениях на ниве управленческих навыков. Об идеальной модели руководства муниципалитетом можно докладывать «наверх» и писать в учебниках.
Говорить о проекте Генплана уж нет смысла. Лучше напомнить, как был достигнут такой результат?
Для начала стоит вспомнить, что лет пять назад с безумными многолюдными баталиями и боями местного значения Генплан Чехова был принят и утвержден на местном уровне и благодаря активности граждан, он, хоть как-то отвечал интересам жителей. После утвержденный и до сих пор действующий Генплан забраковали на областном уровне на Градостроительной комиссии и отправили на доработку. Все это время граждане, инициативные группы, общественные организации, штурмовали чиновничьи бастионы, отправляя сотни писем и электронных обращений в районную администрацию и правительство московской области. С той же методичностью записывались на прием и в устной форме требовали сохранить аутентичность города, не допустив тотальной застройки, как, например, это запланировано в секторе ИЖС.
Но на все заявления и обращения шла череда стандартных отписок, дескать, будут публичные слушания по проекту Генплана, тогда и внесете свои замечания и предложения. А на личных приемах, лукаво улыбающиеся чиновники добавляли сакраментальную фразу, что публичные слушания носят всего лишь рекомендательный характер…
Так методично убивали любую инициативу «снизу». Хотя, правильнее сказать – «сверху», ведь в соответствии с 3 статьей Конституции, именно граждане являются единственным источником власти в стране.
Впрочем, кто сегодня вспоминает о Конституции? Наверное, одни лишь жители. Конституцию даже публично зачитать вслух в оный день запрещают! Оштрафовать, а то и посадить могут!
Но вернемся к Чехову.
То, с каким «уважением» чиновники и провластные депутаты из партии «Единая Россия» относятся к мнению граждан, показала реформа местного самоуправления, навязанная Губернатором Воробьевым.
Этот последний всплеск гражданской активности был не просто убит на корню, мнение граждан растоптали и более того, о него вытерли ноги. На публичных слушаниях клубы были переполнены. Жители не просто стояли в проходах, те, кому не хватило места в зале, дежурили в фойе. И в голос скандировали требование сохранить местное самоуправление.
Итог печален. Несмотря на выигранные публичные слушания советы депутатов, включая районный, куда входят и Главы поселений, то есть – исполнительная власть, совмещенная с представительной, приняли Решения об уничтожении местного самоуправления.
Приняли, невзирая на мнение граждан, вопреки 131-ФЗ и 12 статье Конституции!
Закон попран. Конституция публично растоптана. Мнение граждан выброшено в помойное ведро.
Идеальная модель управления гражданами создана.
А теперь и апробирована на слушаниях по проекту Генплана Чехова.
Даже не стану упоминать такие «мелочи», как проведение публичных слушаний в неурочное время, когда все население находится на работе.
Суть не в этом.
А в том, что в Чехове любая гражданская инициатива населения убита на корню.
Люди больше не желают участвовать в общественной жизни от беспросветности и бесперспективности, наперед зная, что об их мнение вытрут ноги.
А пока они заняты выживанием…
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