Путин лично провел операцию, получая инструкции по мобильной связи

Владимир Путин выступил в необычной для себя роли практикующего хирурга. Он, конечно, перепробовал себя уже во многих качествах, но за скальпель берется впервые. И, как всегда - с успехом!

Во время неожиданной экспедиции на землю Франца-Иосифа одному из участников (некоторые утверждают, что это был Дмитрий Медведев) стало плохо, у него обострились проблемы со здоровьем. Причем настолько, что экстренная транспортировка оказалась невозможна. А медицинского работника не оказалось - на пограничном посту штатами медик не предусмотрен, только солдат-санинструктор.

По правительственной связи Путин лично связался с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, и она при помощи смс-ок на его телефон давала ему инструкции по проведению экстренной операции.

Самым сложным было то, что президент РФ недостаточно хорошо ориентировался в анатомии, а схемы из анатомического атласа хотя и проходили по электронной почте, но на экране смартфона выглядели достаточно мелко - поэтому не страдающий дальнозоркостью Песков стоял рядом и показовал президенту пальцем, где нужно резать, а где накладывать шов.

В итоге операция прошла благополучно, и прооперированного президентом больного отправили-таки на Большую землю. В госпитале погранвойск врачи утверждали, что никогда не видели столь профессионально и грамотно проведенной операции на заднем проходе...

Сейчас минздрав изучает опыт этой операции, и в самом ближайшем будущем выйдет с предложениями в правительство по сокращению хирургических штатов и организации заочной хирургии в массовом масштабе.

А.Б.