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Московский листок

Путин лично провел операцию, получая инструкции по мобильной связи

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 3

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Путин лично провел операцию, получая инструкции по мобильной связи

Владимир Путин выступил в необычной для себя роли практикующего хирурга. Он, конечно, перепробовал себя уже во многих качествах, но за скальпель берется впервые. И, как всегда - с успехом!

Во время неожиданной экспедиции на землю Франца-Иосифа одному из участников (некоторые утверждают, что это был Дмитрий Медведев) стало плохо, у него обострились проблемы со здоровьем. Причем настолько, что экстренная транспортировка оказалась невозможна. А медицинского работника не оказалось - на пограничном посту штатами медик не предусмотрен, только солдат-санинструктор. 

По правительственной связи Путин лично связался с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, и она при помощи смс-ок на его телефон давала ему инструкции по проведению экстренной операции.

Самым сложным было то, что президент РФ недостаточно хорошо ориентировался в анатомии, а схемы из анатомического атласа хотя и проходили по электронной почте, но на экране смартфона выглядели достаточно мелко - поэтому не страдающий дальнозоркостью Песков стоял рядом и показовал президенту пальцем, где нужно резать, а где накладывать шов.

В итоге операция прошла благополучно, и прооперированного президентом больного отправили-таки на Большую землю. В госпитале погранвойск врачи утверждали, что никогда не видели столь профессионально и грамотно проведенной операции на заднем проходе...

Сейчас минздрав изучает опыт этой операции, и в самом ближайшем будущем выйдет с предложениями в правительство по сокращению хирургических штатов и организации заочной хирургии в массовом масштабе.

А.Б.



Рейтинг:   4.22,  Голосов: 9
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Женя написал 01.04.2017 00:22
Сдается, он операцию не премьеру провел, а всей России. И не операцию, а вивисекцию. И не собирается прекращать до смерти подопытных.
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Re: Наше - все!
Аван-гард написал 01.04.2017 00:21
Вообще-то тут нечему удивляться. Первый аппендицит для наглядности хирург (имя забыл) вырезал на себе без всякого наркоза.
А тут, подумаешь, трещина в заднем проходе. Тем более, когда Пескопф стоял рядом и показывал пальцем...
Это хороший урок от президента. А то у нас иная медсестра клизму не умеет поставить.
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Наше - все!
Александр. написал 01.04.2017 00:09
Слава нашему Президенту! Слава великому хирургу!
Нет ему преград - ни на земле, ни в воде, ни в воздухе!
Все-то он преодолеет! Везде-то залезет!
Ура!
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