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Московский листок

Премьер предложил министру "вставить будильник в разные места"

Опубликовано 01.04.2017 в разделе комментариев 0

На заседаниии правительства 30 марта премьер-министр Дмитрий Медведев упрекнул главу Минсельхоза Александра Ткачева в опоздании и посоветовал ему «вставить будильник в разные места».



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